Un capitel del s. XIV en una casa posterior Martes, 31 octubre 2017, 00:35

Se han vuelto a reanudar los trabajos de restauración de la casa de Abad Pla situada entre la Porta dels Escalons y el campanario de la Seo de Xàtiva. Un imponente edificio en cuyo interior apareció, según se ha sabido ahora, un capitel esculturado del siglo XIV de gran belleza. Dada su temática religiosa y la proximidad a la colegiata, la pieza podría proceder de la primitiva Seo, según el historiador Mariano González Baldoví que pudo contemplarla cuando visitó las obras en compañía del arquitecto Vicent Torregrosa, y haber formado parte de una capilla o una puerta de acceso no demasiado grande. En cuyo caso tendría un gran valor por cuanto permitiría avanzar en el conocimiento de cómo fue la Seu Vella. La reutilización de material procedente de derribos y ruinas para la fabricación de cal o la construcción es, desde luego, una práctica que ha llegado hasta nuestros días. La rehabilitación de este inmueble se está llevando a cabo bajo la supervisión de una arqueóloga, por lo que cabe esperar que cualquier otro hallazgo que se produzca en éste u otro sentido será comunicado a las autoridades patrimoniales y pasará a formar parte del acerbo histórico-artístico de la ciudad.

Las cuevas de Xelo Angulo. La concejala de Bienestar Social Xelo Angulo tiene hoy otra oportunidad para familiarizarse con las cuevas de La Costa a fin de saber a dónde ir a rescatar indigentes la próxima vez que diluvie. Una empresa de turismo local ha organizado para esta noche, Nit de Tots Sants o Nit d'Ànimes, una visita guiada a las torres y cuevas de Xàtiva que comenzará en la plaza de la ermita de Sant Josep.

Técnico en referéndums manipulables. La contratación de otro técnico de participación ciudadana -disciplina en la que no debe haber muchos especialistas desocupados porque es un invento reciente- demuestra que esta última modernez consistorial tampoco nos saldrá gratis e incrementará la plantilla municipal. Para variar.

Una gestión que deslumbra, literalmente. Muy hábil no ha estado el concejal el concejal de Servicios Públicos Ignacio Reig a la hora de ilustrar el comunicado sobre las mejoradas introducidas en el alumbrado público en las avenidas de las Cortes Valencianas y País Valencià, calle Ángel Lacalle y Camí de la Bola. ¿Qué tipo de farola muestra en primer plano la fotografía de la nueva iluminación de esta última vía? La de esfera, las más contaminantes lumínicamente de cuantas existen en el mercado, y que con las nuevas bombillas deslumbrarán hasta Marte.

Arturo Climent no para en la catedral. Genio y figura. Arturo Climent Bonafé continúa tan animoso de canónigo de la Seo valenciana como lo fue de abad mitrado de la setabense. Al no tener una hoja parroquial como 'La Seu' y un 'Caminem junts' donde publicar su ingente producción literaria y ejercer el apostolado, don Arturo se ha abierto una cuenta en una red social para estar en contacto con los fieles y continúa organizando peregrinaciones a Tierra Santa sin dejar por ello de escribir obras de mayor calado que ahora firma en la Feria del Libro como un autor más. Una febril actividad pastoral que llevaron a 'Religión digital' a situarlo, en junio del año pasado, como posible obispo auxiliar de la diócesis en la remodelación de la curia que preparaba en aquel entonces el cardenal Cañizares.

Quién pagará un 38,5% más al COR. Las cuentas del Consorcio de Residuos COR V5 van camino de parecerse a las del Gran Capitán. El alcalde que lo preside actualmente, Roger Cerdà, presentó el presupuesto para el año que viene como lo haría el mismísimo Gonzalo Fernández de Córdoba. No habló de picos, palas y azadones, pero le faltó poco. «Se estima», mayor vaguedad imposible, que será de 18,2 millones porque, como el consorcio carece de «instalaciones propias», el coste del traslado de las basuras de las cinco comarcas que lo integran a los vertederos de Guadassuar, Algímia d'Alfara, Llíria, Caudete, Alicante, Xixona y el del EMTRE «previsiblemente -¡!- superará los 12,5 millones». Lo que no dijo Cerdà ni vaga ni descarnadamente es que si el COR ha de fletar camiones en todas las direcciones de la rosa de los vientos es porque en su día contribuyó a imposibilitar el proyecto de Llanera que tanto ahorro habría supuesto. Tampoco admitió, por último, que pasar de los 13,3 millones de 2017 a los +/- 18,2 de 2018 es incrementar el gasto un 38,5%. Una barbaridad que «previsiblemente», que diría él, le pasará factura electoral porque ésta es una tasa que se abona aparte y el votante no tiene muy claro por qué la paga, pero sí que sabe quién se la cobra y por cuenta de quién.