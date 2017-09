Canals pide que se restablezca el servicio de ambulancia de manera periódica y fija Centro de salud de Canals. / lp El alcalde y el concejal de Salud mantienen una reunión con la gerencia del Departamento Xàtiva-Ontinyent para demandar mejoras BELÉN GONZÁLEZ CANALS. Lunes, 11 septiembre 2017, 23:52

Desde el año 2013, el Centro de Salud de Canals no cuentan con una ambulancia permanente y fija. El servicio fue retirado tras la modificación del pliego de condiciones para el traslado de enfermos y, desde entonces, la ambulancia de TNA (Transporte No Asistido) que permanecía unto al Centro las 24 horas fue retirado, siguiendo las órdenes de la Conselleria de Sanidad, trasladándose la base de estas en Xàtiva.

Es por ello que, después de cuatro años sin este servicio permanente, que ésta haya sido la principal reivindicación del consistorio de Canals al Departamento Sanitario Xàtiva- Ontinyent, en la reunión que han mantenido el alcalde de la localidad, Ricardo Requena, y el concejal de Sanidad, Toni Sánchez, con la gerente, Marga Llaudes, y el director de atención Primaria, Ricardo García.

Los representantes canalins han solicitado que el servicio sea restablecido, «como mínimo en las mismas condiciones existentes hasta esa fecha», aunque el alcalde, Ricardo Requena, reconoce que no ha habido ningún tipo de movilización vecinal ni recogida de firmas, sí que varias instancias de vecinos que la solicitaban, lo cierto es que el nuevo equipo de gobierno entiende que Canals es una población grande e importante, no solo con los 13.500 habitantes de la localidad, sino también la de los municipios vecinos, que superan un volumen de 22.000 habitantes.

Al respecto, la respuesta de la gerencia ha sido que, teniendo en cuenta que está pendiente que en este año salga un nuevo concurso para el transporte sanitario para este departamento, que desde Conselleria, que es la competente en este asunto, valorarán nuevamente la ubicación de las distintas unidades asignadas.

Si bien, Margarita Llaudes les recordaba que en el área de acción de la zona que gestiona existen dos SAMU (Servicios de Atención Médica Urgente); 6 SVB (Soporte Vital Básico) y 17 TVA (Transporte No Asistido) que están capacitados para responder, dentro de los márgenes de tiempos acordados, ante cualquier urgencia o necesidad a los vecinos de los municipios de todo el área.

Pero en la reunión se han abordado otros asuntos y por parte de los representantes del Ayuntamiento de Canals se han demandado otras mejoras en los servicios sanitarios del municipio, como en lo que la transporte de muestras de sangre; la reserva de aparcamiento en Xàtiva para la recogida de vacunas o la adecuación que desde el consistorio se pretende realizar en el consultorio existente en el Centro Social de Aiacor en el caso de recibir la ayuda solicitada.

Tanto el alcalde como el concejal de Sanidad han agradecido la atención recibida y la predisposición por parte de la gerente, quien les dio respuesta y atendió a cada una de las demandas planteadas.

Así, en lo que respecta a la valija o transporte de muestras para analizar, Marga Llaudes les informaba que desde el Hospital Lluís Alcanyís, en cuyas dependencias tuvo lugar la reunión, se está trabajando para una mejora de la prestación de este servicio que podría liberar parcial o totalmente al personal municipal encargado semanalmente de esta responsabilidad sanitaria.

Con respecto a la posible reserva de aparcamiento en el antiguo hospital, en la Plaza de la Seu de Xàtiva, para la recogida de vacuna, Llaudes exponía que el Ayuntamiento setabense ha habilitado un espacio en dicha plaza para poder suministrar los medicamentos. Con ello se evita, por un lado, la pérdida de tiempo, y por otro y especialmente que la cadena de frío que este tipo de fármacos requiere no se vea perjudicada por el problema del estacionamiento.

Por otro lado, Ricardo Requena solicitaba la colaboración del departamento sanitario ante la intención del consistorio de llevar a cabo la remodelación y ampliación del edificio donde se ubica el consultorio médico de la pedanía de Aiacor, para la prestación del servicio durante las obras. Al respecto, la responsable del departamento agradecía al Ayuntamiento las mejoras realizadas en dicho consultorio, así como las que tiene previstas.