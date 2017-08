Menos basura, menos gente Más visitantes, pero menos basura en la Fira. Miércoles, 30 agosto 2017, 00:13

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà aseguró en la valoración final que hizo de la feria antes de tomarse un descanso vacacional que se había producido un incremento en el número de visitantes. Incremento que por la premura con que se pronunció o por lo que fuese no cuantificó, pero que contrastaba con los datos aportados fechas antes por la concejal de Medio Ambiente Pilar Gimeno a J. A. Cloquell en el sentido de que los días 14, 15 y 16 se recogieron «168.000 kilos [de basura], una diferencia negativa de 3.000 kilos respecto a 2016».

Datos precisos sólo del portal. Abunda en esta línea el hecho de que los únicos datos aportados a partir de entonces por la corporación aluden únicamente al número de usuarios del remozado portal de la feria. No al total de basura recogida entre los días 14 y el 20 ni al número de visitantes que, por otra parte, siempre se han dado a ojo interesado de buen o mal cubero.

Un paseo sin alcorques. A la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Xàtiva no se le ha ocurrido nada mejor para desacreditar los cambios aplicados por el tripartito a la feria que asegurar que, entre otros inconvenientes, la nueva disposición de los barracones ha provocado «más de una caída por los bordillos de la calle y los alcorques» en el tramo comprendido entre la Plaça de la Bassa y Carlos Sarthou. Y eso falta que les digan. Si para evitar, precisamente, los tropezones que inevitablemente se han de producir al obligar inevitablemente a la gente a caminar apelotonada y, según qué días, apretujada por una superficie que no es ni mucho menos lisa ya allanó todos los alcorques, llegando incluso a cubrir de cemento los tres que había sin árbol, como le chinchen es capaz de embaldosarlos todos.

709 personas se apellidan Játiva. En España hay 709 personas cuyo primer apellido es Játiva y 689 que lo llevan de segundo. Según el Instituto Nacional de Estadística, la mayor concentración de «setabenses» nominales se registra en la provincia de Valencia, donde viven 167, seguida muy de cerca por la de Albacete, con 156; Madrid, 78; Barcelona, 70; Teruel, 53¸Castellón, 52; Alicante, con 28; Melilla, 17, y Cuenca, 12. En las otras cinco provincias donde residen personas que llevan este nombre de familia como primer apellido su número es inferior a diez. No es casual por tanto que un periodista del Cap i Casal se llame Juanma Játiva y que la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca sea Llanos Játiva. Ambas provincias encabezan la clasificación de paisanos de gracia. El porqué de la inexistencia de personas apellidadas Xàtiva se encuentra en las vicisitudes sufridas por el topónimo.

Las salinas de Manuel y las de Naval. La recuperación de las salinas de Manuel y su conversión en un paraje municipal abierto al esparcimiento y al contacto con la naturaleza constituyó uno de los mayores logros de este municipio. Ocurre, sin embargo, que, a diferencia de Manuel, en Naval (Huesca) hicieron algo más que proteger las suyas en cuanto dejaron de ser rentables a finales del siglo XX. Sus vecinos convirtieron su no menos ancestral salinar en un balneario al aire libre. Transformaron las balsas en piscinas, ampliaron su número a seis, instalaron duchas, montaron un restaurante e hicieron de este rincón en uno de los lugares más visitados del Somontano. 27.000 personas tomaron sus aguas, con una concentración de sal superior a la del Mar Muerto, en 2016.

Puri Mascarell se hará lisboeta. El curso académico que ahora comienza promete ser igual de bueno que lo fue el pasado para la filóloga Purificació Garcia Mascarell. Si en el 2016-17 tuvo oportunidad de compatibilizar su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid con la dirección del congreso 'Els Borja en l'art' y del libro de la feria de 2017, sin abandonar por ello sus colaboraciones de prensa, en el 2017-2018 va a tener ocasión de pulsar el estado en que se encuentra la educación y la cultural en Portugal pues han sido requerido sus servicios en Lisboa. Ciudad no se encontrará sola porque le acompañará su inseparable Paco Cerdà, quien se ha tomado una excedencia en el periódico y aprovechará el tiempo para escribir otro libro que a buen seguro rebasará el éxito alcanzado por 'Los últimos. Voces de la Laponia española'.

El PP pincha a Lorente con la boda. El PP le ha preguntado a Miguel A. Lorente qué opina de la boda del coordinador federal de IU Alberto Garzón en una bodega de Cenicero (La Rioja). En alusión, cabe suponer, al chaqué corto que lucía su comandante en jefe y a los 309 euros que costaba el cubierto que se sirvió a continuación a los 205 invitados en un restaurante de Laguardia (Álava). Valga añadir que el portavoz en el Ayuntamiento de Xàtiva dio la callada por respuesta. El órgano local de expresión de EU ni siquiera se hizo eco de tan fausta noticia.

Una guía de fiestas necesaria. Una cosa ha hecho bien el concejal de Fiestas Pedro Aldavero: Publicar la guía de los principales actos que se celebran en las distintas «festes de carrer» o de barrio con el fin de divulgar tradiciones que sólo en contados casos trascienden el lugar donde tienen lugar. Es lo menos que se le podía pedir, por otra parte, al señor Aldavero ya que si la feria se la quedó para sí el alcalde y las fallas se las endilgó él a Lena Baraza, su ámbito competencial quedó reducido por este lado a este tipo de festejos y a los de la Semana Santa.

Necesidades deportivas prioritarias. Es en Deportes, en cambio, la otra ponencia de Pedro Aldavero, donde no tiene tanta ayuda y va a tener que emplearse a fondo para que no se le reproche que sólo tiene una idea en la cabeza: hacerle la competencia a Avanza como ésta se la hizo a Rafael Rus. El «triunfo» de su iniciativa en los primeros presupuestos participativos fue real. Pero quedó seriamente matizado por la proliferación de propuestas que anteponían la solución de otras carencias deportivas al cubrimiento de la piscina de la otrora piscina de Les Pereres.

Recuerda El Álamo, edil. Para terminarlo de arreglar, rara es la semana en que la actualidad no le recuerda al concejal Pedro Aldavero que su deseo es caro. El Ayuntamiento de la localidad de Chinchilla, por ejemplo, va a hacer lo contrario que hizo el de Xàtiva en su día para aminorar los gastos de mantenimiento de la piscina de La Murta. Va a reducir no su tamaño olímpico sino su profundidad, que pasará de los 4,20 m. actuales a los 2,20, con lo que calcula que ahorrará un consumo aproximado de 1,3 millones de litros de agua. ¿Cuál es la pega? Pues que este tipo de instalaciones requieren renovaciones periódicas -Del sistema de depuración, de la red de saneamiento, de los aseos, etc. y la broma no le saldrá por menos de 514.839 euros.