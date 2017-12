El Aventador atrae a escaladores alemanes La Penya Roja y el Aventador atraen a turistas de escalada. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:00

El atractivo que presenta para la práctica de la escalada la pared de la montaña existente frente al Assut Trencat, en pleno Estret de les Aigües, ha traspasado las fronteras. Una de las razones fundamentales que ha llevado a unos alpinistas alemanes a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Xàtiva ha sido precisamente ejercitarse en el Aventador, el imponente peñasco desde el que se contempla cómo el río Albaida abandona el valle que lleva su nombre y, tras sortear el meandro de la Cova Negra, emprenderá el tortuoso camino que le llevará a cruzar La Costera a lo ancho y desaguar en el Júcar. La Penya Roja es otra de las cumbres de la comarca que más tienta a los aficionados a este deporte de riesgo cada vez más practicado.

Disposición acertada de los barracones. Al no haber más que una fila de barracones en la feria de Navidad, bajarlos a la calzada de la avenida de Selgas, tal como se hizo en la Fira d'Agost, ha sido todo un acierto. El vallado del tramo comprendido entre Baixada del Carme y Gonzalo Viñes para que la gente sólo cruce la calle por los pasos de cebra ha permitido asimismo no cerrar al tránsito la vía. Con lo que sólo se están produciendo dificultades de tránsito cuando se detiene o estaciona indebidamente algún vehículo.

Ya no se llevan las pastas al horno.Una tradición que decae es la de la elaboración de repostería valenciana a la manera tradicional. Mucho cursillo de cocina, muchos concursos televisivos de guisos, algunos de ellos perseguibles de oficio por la fiscalía de menores, y mucha sacralización de los cocineros en la prensa, pero hasta donde hemos podido saber sólo dos mujeres han llevado a cocer sus pasteles de boniato y sus 'rollets' a uno de los hornos más señeros de Xàtiva, el Forn de Santa Anna.

Rock con gracia socarrada. Tomen nota quienes no les conocen. Acudan al próximo concierto que dé el grupo A Mansalva. Pasarán un buen rato. Nosotros les vimos en La Naranja Azul -En homenaje al Tintín rodado en Xàtiva- y salimos con ganas de escribir a la directora general de À Punt para animarla a que los contrate en esa tele que está llamada a aburrir a las ovejas y a destilar oficialismo. Son 'socarrats', lo proclaman en una de sus divertidas canciones. Admiten que son humanos convirtiendo el célebre 'Smooke on the wáter' de Deep Purple en 'Jo també rote'. Le dedican una canción a 'Camot', nuestro buen ladrón. No se meten en honduras, ni mucho menos en Tegucigalpa: la cantidad de curvas existente Bixquert constituye el 'non plus ultra' de su crítica. Y sobre todo versionean éxitos angloamericanos a la manera que se hacía en los años 60 con una gracia que recuerda al popular 'Ramonet, si vas a l'hort' ("Yellow submarine").

Un pedazo de tienda. No han defraudado 'las obras de Seo' emprendidas en el local de Reina, 6 donde antes estuvo Área. La unión del bajo donde inicialmente estuvo el taller de reparación y venta de Ford y el de la finca contigua ha dado lugar a una de las ya famosas macrotiendas de Marvimundo. La mayor y más completa oferta de belleza existente en el mercado. Una perfumería que abarca desde la cosmética a la parafarmacia sin olvidar un completo servicio de belleza. Sencillamente impresionante. Una tienda de las que no abundan.

Xàtiva y el tratado de Almizra. La exclusión de Agustí Ventura del círculo de gente de letras que rodea al actual gobierno setabense y las lagunas de la delegación de Cultura van a impedir que Xàtiva esté presente como debiera en el congreso que se va a celebrar en 2019 en Almansa con ocasión del 775 aniversario del Tratado de Almizra. El cronista de la ciudad es uno de los mayores especialistas en el acuerdo en el que se estableció la frontera entre los reinos de Valencia y Murcia, y con ella los límites de la gobernación de Xàtiva por el suroeste.

Un pellizco de monje. Quien no se olvida del catedrático Ventura Conejero es el benedictino Josep Miquel Bausset. Mencionaba la amistad que le une a él y al también profesor jubilado Rafael Buforn en el pellizco de monje, nunca mejor dicho, que le atizó el otro día a Pilar Gimeno por excluir al angelillo del belén municipal. Lo que no que le gustaría demasiado a ninguno de los dos es que Bausset rebajara la categoría de Xàtiva a villa cuando es ciudad desde 1348 por expreso deseo de Pedro IV el Ceremonioso.

'Els consells, en diners'. Quiso la casualidad que el Consorcio de Residuos 5 (COR 5) constituyera su anunciadísimo consejo de participación social, ¡el mayor de cuantos existen en España!, pocas horas después de que el Ayuntamiento de Tous aprobara por unanimidad acoger el vertedero del COR de La Ribera y La Valldgina. Demostrando que el COR 5 no es sólo el único de la Comunidad Valenciana, junto al del sur de Alicante, que carece de instalaciones propias para tratar y eliminar los desechos que generan 350.000 habitantes, sino que, a este paso, va a tardar en tenerlas, ya que el presidente de la entidad, Roger Cerdà, no sólo ha colocado de vicepresidenta de dicho órgano a una de las cabecillas de la plataforma que se opuso a la creación del vertedero de Llanera. En sus palabras sobre este tema abundó en el desprecio a soluciones como la abortada en Llanera por la insolidaridad vecinal cuando todavía no ha logrado tener medianamente clara la posibilidad de poner en marcha un año de estos una sola de las microplantas que considera más adecuadas para tratar los residuos de la zona.

Subidas del 733% de la tasa de basuras. Una cosa sí ha logrado el COR 5, antes incluso de contratar cipayos: La ausencia de críticas al incremento brutal que ha experimentado la tasa de basuras. La primera protesta en este sentido, y a raíz de la aprobación de los nuevos impuestos a la incineración, coincineración y valoración energética de los residuos aprobados por las Cortes Valencianas, la emitió días atrás la patronal. La CEV afirma que los incrementos de los gravámenes medioambientales van del 320% al 733% respecto a los que había en 2012.

Xàbia, que no Xàtiva, sí que sabe. No es por nada, pero los presupuestos de la Generalidad para 2018 contemplan una partida de 1,5 millones de euros para la construcción de la piscina cubierta de Xàbia, gracias a una enmienda presentada por PSPV y Compromís y aprobada con los votos de Podemos y la abstención del PP. Cosa que no ocurre con otra que nosotros sabemos.