Los arcos del s. XIV quedan a la vista

Jueves, 9 noviembre 2017

El propietario de la casa de la calle Sanchis que está siendo laboriosamente restaurada desde hace meses ha optado por enlucir el muro de mampostería y mortero de cal descarnado durante los trabajos de investigación de la evolución que había experimentado el edificio a lo largo de los siglos. Pero ha dejado al descubierto las arcadas de piedra del siglo XIV, en contra de lo que publicamos el pasado martes. El resultado no puede ser más acertado porque aunque todo apunta a que no era este el cometido que tenían originalmente ambos arcos, son de una austera belleza, especialmente el más pequeño e incompleto, de sillares bien tallados. Y habría sido una pena ocultarlos por cuanto ennoblecen la casa. Un inmueble que debió ser sometido a un profundo retranqueo que variaría su aspecto exterior y su distribución interior cuando en 1753 se construyó, en poco más de dos meses, según Mariano González Baldoví, la monumental escalera de la nueva Seo y hubo que derribar casas para evitar el estrangulamiento de la calle. Esta alteración de la trama urbana para realzar la enfática y poderosa fachada lateral de la Seo es la que dio lugar a la pendiente acartabonada y empedrada que cubre el desnivel entre las actuales calles del Abad Pla y Sanchis. Siendo la casa de Abad Pla que también está siendo restaurada en estos momentos, en este caso por el arquitecto Vicent Torregrosa, y el ángulo que forma la paredaña que hace esquina con la rampa la muestra más evidente de la cirugía de choque a la que fue sometido el entorno de la Seo en el siglo XVIII.

El apostolado seglar de Vicent Soler. Si damos por bueno lo escrito por el alcalde Cerdà en su diario, el viaje del conseller de Hacienda Vicent Soler a Xàtiva no tuvo otro objeto que mantener un almuerzo con los empresarios de La Costera para cantarles su salmodia sobre la infrafinanciación de la Generalitat Valenciana e instarles a participar en la manifestación convocada por el presidente del Consell en un pleno de las Cortes.

El PP se chiva de los novillos de EU. Curiosa manera de darle un pellizco de monja a Esquerra Unida la del PP. No puede acreditar gráficamente la presencia de un solo cargo del partido en la ceremonia festiva celebrada el domingo en San Agustín y publica en su órgano de expresión una foto tomada en el patio del antiguo convento en la que se ve a Cristina Suñer, Lena Baraza, Roger Cerdà, Pedro Aldavero y Empar Penadés con las nuevas falleras mayores. Curioso, ¿no? No tanto como el pie de foto que la justifica: «El PP de Xàtiva también estuvo presente en el nombramiento aunque no aparezca en la foto del postureo. ¿Algún representante de EUPV?»

Reposición asegurada en el comercio. El lector recordará que en octubre les informamos de que la tienda de saldos de zapatería que se instaló en el gigantesco bajo de la calle de la Reina, nº 6, donde originalmente estuvo el taller de Ford y después la tienda de sonido de alta calidad y electrodomésticos Área, lucía un cartel de liquidación por cierre. Pues bien, a rey muerto, rey puesto. Un contenedor denota que está siendo sometido a unas profundas obras de reforma. Otro establecimiento cuyo final está a punto de alumbrar una nueva actividad comercial es Desnivell Positiu. El local de República Argentina, 9, donde el hijo del creador de El Paso abrió una tienda de deportes de montaña, fundamentalmente, ha cambiado de manos al tener que hacerse cargo éste del bar por la jubilación de su padre.