Apoyo público insano Fiesta de los zombies celebrada en Cullera. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:22

Las tonterías arraigan mejor que las acacias. Pero no sólo en Madrid, como pensaba Manuel Azaña. A las fiestas zombis de Canals y de Cullera se ha venido a sumar la de Alzira. Todas ellas promovidas por unos ayuntamientos de los más distintos colores que coinciden en considerar digno de apoyo un negocio que empieza a las 23 horas y termina a las 6 de la madrugada para mayor gloria de los bares de copas. Un entretenimiento que fomenta entre la juventud cualquier cosa menos la cultura, el deporte y la vida sana.

Dos sentencias protaurinas más. A Roger Cerdà podría pasarle lo que a don Juan Tenorio. Aunque no haya desafiado a la Justicia a acudir a su cena, ya la tiene en el cuarto escalón, como le ocurre al burlador de Sevilla con el espectro de don Gonzalo en la obra de Zorrilla. Con la de Orihuela son ya tres las sentencias que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en contra de otros tantos ayuntamientos que se declararon antitaurinos; los anteriores revolcones los sufrieron los consistorios de Villena y Xirivella. Pero es que al fallo oriolano se vino a sumar días después una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se condena a la Generalitat catalana al pago de cerca un millón de euros, más los intereses correspondientes, a la familia Balañá, propietaria de la plaza Monumental de Barcelona, por los daños y perjuicios sufridos por la prohibición de la tauromaquia impuesta por la Ley 28/2010, aprobada por el parlamento catalán y declarada inconstitucional en 2016. De lo único que se ha librado es de pagar las costas del juicio. Sanción que sí deberá abonar el ayuntamiento oriolano por considerar el tribunal que no puede denegar permisos para la celebración de festejos taurinos porque sí «con criterios que no recogen ni la legislación estatal ni la autonómica».

La Batlia ha de apostar por la historia. Iniciativa Cívica Centre Històric de Xàtiva ha lamentado que la Diputación declare desierto el proceso de selección para la creación de una oficina en el casco antiguo. Según este colectivo, lo menos que podría hacer la corporación provincial es ayudar a la revitalización de esa despoblada parte del perímetro urbano como hicieron «los dirigentes del PSPV en los años 80 y principios de los 90» concentrando allí servicios públicos como los juzgados, la comisaría de policía, la OMIC, la escuela de adultos, el conservatorio municipal, la Uned o el archivo local.

Premio para el más grande. El jurado del premio Forcat, compuesto por especialistas del prestigio de Fermín Pardo, María Victòria Liceras, acordó el día 29 concederle el galardón de 2018 al estudioso y divulgador del folclore valenciano Sebastià Garrido Rico, fundador de la Escola de Danses de Xàtiva, recuperador de las danzas del Corpus e impagable Moma muchísimos años. La entrega tendrá lugar en el Museo de Antropología de Valencia el 17 de junio.