UGT anuncia una huelga de la limpieza en Algemesí ante los salarios «vergonzosos» Ronda que atraviesa Algemesí. / lp Los trabajadores cobran alrededor de 700 euros al mes y el sindicato afirma que el paro tendría lugar después de la semana taurina MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Viernes, 22 septiembre 2017, 01:10

Si no hay un cambio drástico o un acuerdo que varíe las condiciones laborales actuales, el próximo mes de octubre puede ser complicado por lo que respecta al servicio de la recogida de los residuos y la limpieza viaria de Algemesí. El sindicato UGT tiene prevista la convocatoria de una huelga para protestar por unos salarios «vergonzosos» que reciben los trabajadores de la empresa contratada por el Ayuntamiento. Francisco Santisteban, secretario intercomarcal de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de La Ribera, La Safor, La Vall d'Albaida, La Costera y La Canal de Navarrés, afirmó que «en ninguna de las contratas que he visto en los 159 pueblos que llevo tienen esos sueldos de miseria».

Santisteban afirmó que algunos de los trabajadores que se encargan tanto de la limpieza, alrededor de una treintena, reciben salarios netos que rondan los 700 euros al mes, una cantidad que considera muy escasa.

Desde el sindicato también matizaron que la huelga no tendrá lugar durante la semana taurina, de próxima celebración, para no perjudicar en exceso a la ciudadanía y donde se generan miles de kilos de residuos, pero sí tendría lugar, tras la correspondiente asamblea de trabajadores, durante el próximo mes de octubre.

La reunión de trabajadores, según señaló el responsable sindical, tendría lugar fuera de las instalaciones de la empresa para que no se pudiera coartar hipotéticamente la libertad de los mismos a la hora de decidir.

Santisteban recordó que mientras la Generalitat Valenciana se plantea la puesta en marcha de una mesa de negociación para evitar que se den situaciones injustas para con los trabajadores, «a los ayuntamientos, y no sólo al de Algemesí, no les importa que puedan darse casos de este tipo» en el que los derechos de los trabajadores se ven coartados en forma de sueldos que son ligeramente superiores al mínimo interprofesional.

El responsable sindical afirmó que el Ayuntamiento de Xàtiva es «corresponsable» de una situación que los trabajadores le han denunciado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos meses, situación que desean cambiar a través de la convocatoria de una huelga. Santisteban quiere que todos los ayuntamientos mantengan posturas más duras hacia las empresas que subcontratan a trabajadores y que, en muchas ocasiones, «los tienen con sueldos de miseria con los que no llegan a final de mes».

La alcaldesa de la ciudad, Marta Trenzano, recordó que los sindicatos podrían haber presentado alegaciones en su momento cuando se firmó el contrato con la empresa. Reconoció que ella misma y su equipo de gobierno no están satisfechos con los salarios que reciben los trabajadores de este sector pero afirmó que su labor puede ser «de mediación pero poco más» hasta el momento en que no se firme un nuevo contrato en el que, entonces sí, podrían exigir mejores condiciones laborales.

Desde Més Algemesí, su portavoz, Josep Bermúdez, afirmó que desconocía el anuncio efectuado por el sindicato UGT, «pero no me sorprende. Esa fue una de las dos razones por las que tumbamos la propuesta de pliego que nos presentaron PSOE y EU. Mucho hablar de la clase trabajadora pero los dejaban tirados. No preveían ni aumentar el IPC. Con el pliego que nos propusieron habrían tenido el sueldo congelado cuatro años. Se preocuparon de modernizar la maquinaria pero no de las personas».

Finalmente, desde esta formación recordaron que, a petición de Més Algemesí, «en el nuevo pliego habrá una cláusula social para que la empresa que mejores salarios pague obtenga más puntos. Nos hubiera gustado poder determinar un salario mínimo a pagar, pero no podemos. Privatizar servicios tiene eso, no podemos negociar directamente los salarios porque es un tema entre empresa y trabajadores. Privatizar conlleva pagar salarios de 700 euros al mes. Y ni siquiera viene a ser más barato que la gestión pública. Lo que en una gestión pública iría al trabajador aquí va al IVA, al beneficio empresarial...»