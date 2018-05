Anulan el autonombramiento del alcalde de Aielo como secretario-interventor José Luis Juan Pinter. / lp José Luis Juan ha recurrido la sentencia al considerar que no fue determinante su voto y los socialistas piden su dimisión EFE/B. GONZÁLEZ ALZIRA. Viernes, 18 mayo 2018, 00:34

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia ha anulado el autonombramiento del alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter (PP), como secretario-interventor de este mismo Ayuntamiento, al considerar que debería haberse abstenido en la votación en la que el pleno municipal aprobaba el baremo específico de las bases del concurso al que luego, él mismo, participó.

La sentencia es fruto del recurso presentado por la Generalitat contra la resolución de la alcaldía de este municipio, del mes de julio del año pasado, en la que se designa al alcalde como adjudicatario del puesto de secretario-interventor, al haber obtenido la máxima puntuación, concretamente 23,36 sobre 30, de los tres aspirantes.

En su recurso, la Generalitat alegó que en enero de 2017 el pleno del Ayuntamiento de Aielo de Malferit aprobó el baremo de méritos específicos del concurso ordinario para la provisión del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, a cubrir por funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y que en la votación de esa aprobación del baremo de méritos participó «sin haberse abstenido» la persona que resultó finalmente adjudicataria.

En su sentencia, la jueza fundamenta la estimación del recurso «al no ser hecho controvertido que la persona que resultó adjudicataria de la plaza intervino en la votación del acuerdo en el que se aprobó el baremo de méritos específicos», es más, califica la no abstención del alcalde como «muy grave», además de no considera relevante el hecho de que, en un primer momento, según se aduce por la parte demandada, el alcalde no tuviese interés alguno en presentarse al puesto.

Tanto el alcalde, José Luis Juan Pinter, como el Ayuntamiento ya han recurrido esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, apelación que ha sido admitida a trámite, según ha manifestado a LAS PROVINCIAS, el primer edil de Aielo de Malferit, quien insiste en que, en primer lugar, la votación para establecer el baremo específico que le correspondía al Ayuntamiento se votó seis meses antes de que se convocara el concurso, por unanimidad de todos los grupos municipales. «Mi error fue no abstenerme, pero entonces yo no sabía que lo haría ni tenía interés en presentarme», explica.

Por otra parte, considera que no ha incurrido en ninguna irregularidad puesto que la puntuación del baremo específico que el votó «no ha sido determinante» para la adjudicación del puesto, como requisito que establece la ley para la obligada abstención. «De los 30 totales supone 1,5 puntos, que también se les dio a los otros participantes, el resto de puntos que obtuve fueron de los baremos del Estado y el autonómico, consiguiendo la máxima puntuación», indica Juan Pinter.

Juan Pinter señala al Partido Socialista local como denunciante, «los mismos que votaron el acuerdo en pleno» y que lo denunciaron ante la Generalitat «por no poder ellos mismos ir al contencioso contra sus propios actos», asegura y confía en que el TSJ revoque esta sentencia.

Precisamente, los socialistas de Aielo piden la dimisión del alcalde. «Pinter debe asumir las consecuencias de sus actos y dimitir en lugar de seguir mintiendo a los vecinos », manifiesta el portavoz municipal, Juanra Espí, recordando que no ha sido un recurso, sino una sentencia «por mucho que el PP intenten maquillarlo». También denuncia que el alcalde se ha dedicado a «descalificarlos e incluso amenazarles a través las redes sociales».