Dos años del no al sí en las marquesinas Cristina Narbona cerrará los actos del 40º aniversario del PSPV de Xàtiva. Martes, 5 junio 2018, 00:30

A la llegada de los nuevos gobernantes setabenses al poder se encontraron con que el ayuntamiento de la capital de La Costera acababa de recibir una gran cantidad de marquesinas. Y, como ellos no eran partidarios en aquel momento de colocar marquesinas sino de cambiar el mobiliario urbano de la Alameda las cambiaron por bancos. Dos años después, en diciembre del año 2017, el edil de Tránsito Miguel Ángel Lorente renovó la concesión del servicio de soportes publicitarios urbanos. Y, como entre las contraprestacione que le ofrecía el adjudicatario, Impursa, figuraba la instalación de marquesinas en las paradas de autobús y de taxi, dijo: «Buenas son». Así que no habrá parada que no cuente con una, incluida la situada frente a la bicentenaria Font del Lleó, donde ya no cabe una aguja.

Un 'logro' del edil de Movilidad. ¿Qué otras contraprestaciones ofrecía Impursa al consistorio para quedarse diez años más la contrata de los soportes publicitarios callejeros? La «colocación de señales de metrominuto en la zona del centro histórico, localización de aparcamientos de rotación y... señales de wc públicos». Como la que subrayamos la semana pasada que han puesto en la breve pared existente entre la cafetería Xococap y la entrada de la biblioteca municipal, y la que, añadimos hoy, ha sido plantificada en la fachada de la casa de la cultura sita en la señorial calle de Montcada. Riña usted a los dueños de las casas de los Sanç de Alboi y de Sorió para esto.

Un desembolso irrentable. La decisión de invertir 140.000 euros procedentes de la Unión Europea en la compra de un autobús eléctrico no parece haber sido muy meditada por el concejal de Tránsito Miguel A. Lorente y su camarada Alcocel haría bien en no revolverse contra los socios de gobierno que no comparten tal gasto, caso de Cristina Suñer. El servicio de autobuses únicamente funciona de 7:45 a 14:47 de lunes a viernes. Y con los pasajeros que lo utilizan ese gasto no se rentabilizará nunca.

Junio compensa la sequedad de mayo. El mes de junio está compensando con creces la frialdad y sequedad de mayo. La temperatura media del pasado mes de mayo, 19,6º, fue 0,8º más baja que la media de los últimos 5 años. Diferencia que aún fue mayor (-2,9 milímetros) en lo relativo a precipitaciones: 6,8 frente a una media de 9,7. El presente mes, en cambio, no podía haber arrancado con más lluvias. Y aunque el observatorio de Rafael Jorda, sito en el entorno de la plaza de la Bassa, «únicamente» registró la caída de 37,8 mm. de agua, en el de la plaza de toros fueron 60,2 mm., 38,9 más que la media del mes completo, que es de 21,33.

Pocos recuerdos de la Merced. La parroquia de Nuestra Señora de la Merced y Santa Tecla, cuyo titular es Juan Aguilar Fernández, ha decidido sumarse al jubileo que está celebrando la Orden de la Merced con ocasión del DCCC aniversario de su fundación en Barcelona el 12 de agosto del año 1216. La orden, que pronto recibió el apoyo de la corte de Jaime I, un niño en aquel entonces, construyó un gran monasterio en Xàtiva del que sólo queda el templo, la imagen del Ecce-Homo y algunas obras de arte. El Pare Presentat, fray Andrés Garrido Perales (Vallada, 1663-Xàtiva, 1728), ahora en proceso de canonización, fue su figura local más destacada.

Lo que son las cosas. Las distintas fábricas que Hinojosa posee en España facturaron durante el pasado año 2017 una cantidad total que asciende a nada menos que 353 millones euros. Una enormidad 'per se' y porque nació en la calle Hostals, captando a empleados de la Papelera de San Jorge cuando ésta era ya un gran emporio, de cuyos cimientos apenas quedan unos restos de los que destacan las tres imponentes chimeneas de ladrillo.

Mano de santo. Fue solicitar el alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, una reunión con el subdelegado del Gobierno para abordar algún tipo de reordenación de las fuerzas de orden público para hacer frente a los saqueos que sufren las casas de campo de la capital de La Vall d'Albaida y detener la Guardia Civil de Xàtiva a dos ladrones que operaban en esa comarca. Haya o no causa-efecto entre las dos acciones, lo cierto es que Rodríguez ha espoleado el interés policial a este respecto y Roger Cerdà, no.

Un oportuno aplazamiento. El aplazamiento indefinido de la conferencia que la exministra Cristina Narbona había de pronunciar en Xàtiva con ocasión del 40º aniversario de la refundación de la agrupación socialista local ha provocado una marejada innecesaria en el seno de dicha agrupación. El Partido Popular quiere que la exministra declare ante la comisión de investigación de partidos del senado antes del verano. De modo que cuanto más se retrase su venida, más posibilidades habrá de que se clarifique la implicación de su ministerio en la supuesta financiación irregular de las campañas electorales del PSPV de los años 2007 y 2011 que se está investigando en estos momentos.

Ivanka Trump, competidora del producto setabense en el mercado del ataúd. Cómo no van a tener que luchar los fabricantes de arcas setabenses para mantenerse en el mercado. Hasta la propia Ivanka Trump va a dedicarse a importar ataúdes chinos. La hija de Ivana Zelniceck no ha parado de prevalerse de su condición de retoño del presidente de los Estados Unidos para registrar marcas en la República Popular China y poder dedicarse a una actividad que a la vez su propio su padre pretende gravar: la importación de productos extranjeros.