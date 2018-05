Cs de Alzira, contra la violencia en la zona de pubs REDACCIÓN ALZIRA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:27

La portavoz de Ciudadanos (Cs) de Alzira, María José Llopis, ha pedido al equipo de gobierno que «estudie medidas para frenar el aumento de actos violentos en la zona de los pubs de la ciudad». Llopis ha explicado que «si los pocos lugares de ocio nocturno que hay en el municipio no se cuidan, los jóvenes no tendrán por donde salir sin miedo a verse envueltos en alguna disputa no buscada».

La representante de Cs ha recordado que «se están repitiendo altercados e incidentes en estas inmediaciones que afean la imagen de nuestra ciudad». Por otro lado, «este ambiente aleja a los propios vecinos de Alzira y provoca que los de otros pueblos no nos visiten». La concejala también ha señalado que «desde el ayuntamiento deberían iniciarse conversaciones, si no se ha hecho ya, con los propietarios de los locales para acabar con estos lamentables episodios».

«Nuestros ciudadanos necesitan sentirse seguros y poder disfrutar del tiempo libre en su propia ciudad», ha señalado Llopis. Además, ha resaltado la importancia del ocio nocturno para «darle al municipio la vida y el atractivo que merece», ha apuntado Llopis.