Miércoles, 20 septiembre 2017

Més Algemesí ve ilegal el formulario abierto para recabar información personal Bermúdez destaca la «gravedad» de los hechos por el uso que se podría hacer de los datos y la alcaldesa defiende su legalidad

algemesí. Més Algemesí ha acusado al gobierno municipal de recoger datos personales en un formulario ubicado en la página sobre los presupuestos participativos «que no está dado de alta en la Agencia Española de Protección de Datos». La recogida de estos datos «estaría infringiendo la ley de protección», por lo que anunciaron que presentarán una instancia para saber quién es la persona responsable del fichero, y si es político o funcionario. Ésta no es una cuestión menor, ya que sería muy grave que las claves de ese formulario Google estuvieran en manos de un político, dado que éste no puede ser el responsable de un fichero de este tipo, sino que ha de ser un funcionario».

Bermúdez afirmó que no se está hablando de una simple irregularidad administrativa, sino que la recogida de datos sin haberse publicado el fichero en el BOP aunque no aplica sanción pecuniaria al tratarse de una administración, «si fuera una empresa privada la sanción oscilaría entre los 30.000 y los 600.000 euros, lo que da a entender la gravedad de unos hechos que nunca deberían haberse producido».

Por su parte, la alcaldesa, Marta Trenzano, acusó a Més Algemesí de estar «nerviosos» e intentar «pillarnos con cualquier cosa». Trenzano defendió la legalidad del proceso y afirmó que los vecinos que ofrecen sus datos «los hacen de manera voluntaria». Además, los datos son tratados de la manera que indica la ley. Finalmente, señaló que el año pasado hicieron lo mismo «y Més Algemesí no dijo nada».