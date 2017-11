Més Algemesí critica el pliego del parking

Més Algemesí ha criticado al PP ante el hecho de que el aparcamiento del Mercat no sirva para dinamizar comercialmente la zona al no admitir usuarios en rotación. «Sólo sirve para asegurar los beneficios de la empresa concesionaria», denunciaron. Además, afirmaron que los comercios de la zona «han mostrado su indignación ya que están perdiendo clientes de fuera que no viene por no poder aparcar». Insistieron en que están buscando una solución.