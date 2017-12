Més Algemesí critica los contratos del Consistorio para el servicio de información cívica REDACCIÓN ALGEMESÍ. Jueves, 28 diciembre 2017, 00:59

El grupo municipal Més Algemesí califica de «nueva ocurrencia del equipo de gobierno» la contratación de 8 personas durante tres meses para el servicio de información cívica y fomento de la convivencia ciudadana. Se trata de contratos de personas paradas para que vigilen los parques de la ciudad y la zona recreativa de la Xopera para lo que el consistorio ha destinado 34.000 euros y que desde Més Algemesí consideran que se están «malgastando».

«Més Algemesí está a favor de las políticas de empleo y de contratar a personas del pueblo para el mantenimiento del cementerio, para completar la brigada de obras, para hacer trabajos de m-antenimiento en jardinería o para arreglar caminos rurales, pero malgastar inútilmente el dinero para llamar la atención a los infractores, no porque no pueden actuar como autoridad», explica, calificando este proyecto como «temerario y más cuando no va a tener continuidad en el tiempo».