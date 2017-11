Alberic renueva su campaña solidaria para repartir cocido entre familias necesitadas REDACCIÓN ALBERIC. Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:24

'Un putxero per Nadal' vuelve un año más a Alberic. «Si la campaña es un éxito y ayudamos a las familias necesitadas a sobrellevar mejor unas fiestas tan especiales como la Navidad, no tenemos porque no renovar la iniciativa y apostar por ella año a año», señalaba el alcalde, Toño Carratalá, en su anuncio de renovación de esta campaña que pretende facilitar los productos necesarios para elaborar un plato navideño incluso en las familias con menos recursos económicos de la localidad.

La iniciativa se continúa después de activarla hace unos años, dado el importante número de familias que se acogen a ella. Para optar a la comida los demandantes deben cumplir una serie de requisitos, con las que el consistorio evaluará el grado de necesidad. La demanda se realizará mediante una solicitud en el registro de entrada hasta el 30 de noviembre y las familias agraciadas recibirán un vale con el que podrán recoger los productos para la elaboración del puchero.

«En el Ayuntamiento de Alberic tenemos muy claro que nuestras políticas deben ir enfocadas a mejorar la vida de los vecinos y por tanto no podemos olvidarnos de los grupos que menos recursos tienen y que incluso se sitúan en una situación de riesgo de exclusión social», apuntaba el alcalde. Ante los datos sobre pobreza en España desde los ayuntamientos «podemos aportar nuestro granito de arena».