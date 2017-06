Alberic y Montserrat tomarán las «medidas necesarias» contra la ola de actos vandálicos Actos vandálicos en Alberic. / lp Pintadas o el lanzamiento de cangrejos a la piscina, entre las acciones que han lamentado los alcaldes de municipios de la comarca MANUEL GARCÍA Sábado, 10 junio 2017, 00:02

Los actos vandálicos cuestan miles y miles de euros cada año a los Ayuntamientos valencianos y, por extensión, a los de la comarca de la Ribera. Los alcaldes de Montserrat y Alberic coincidieron ayer en señalar su hartazgo ante sendas acciones de vandalismo que afectaron a sus respectivos municipios y se manifestaron contrarios a las mismas a través de mensajes en las redes sociales.

En el primero de los casos, Josep Maria Mas, alcalde de Montserrat, emitió un bando en la jornada de ayer en el que lamentaba que alguna «mala persona» arrojara 14 cangrejos en el interior de la piscina municipal.

El primer edil explicó que los miembros del servicio de mantenimiento de la instalación se encontraron los animales en el interior del vaso de la piscina en la mañana de ayer. Previsiblemente, la acción vandálica se produjo durante la noche del jueves. Mas se preguntó «cómo puede haber gente tan incívica, impresentable, indolente, maleducada y, sobre todo, mala persona, para hacer este acto vandálico» que perjudica a la localidad.

Añadió que el servicio de mantenimiento de la piscina necesitó más de una hora en sacar los cangrejos del agua «con lo que ello supone». De este modo, realizó un llamamiento a la colaboración ciudadana para conseguir saber qué persona o personas han realizado este acto y tomar las medidas coercitivas que sean necesarias.

Pocos minutos después, y también a través de un mensaje emitido en las redes sociales, Toño Carratalá, alcalde de Alberic, lamentaba varias acciones protagonizadas por gamberros. En primer lugar recordó que la localidad cuenta con una fantástica biblioteca con un amplio horario para que todos puedan estudiar y disfrutar de ella con total libertad hasta la madrugada. También hay un servicio gratuito de Wifi para conectarse a Internet. «Pero así no», se lamentó, a la vez que comenzó a explicar las acciones que debían llevar a cabo como consecuencia de estos actos vandálicos: «No podemos estar pintándola todos los meses, no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano, no podemos poner una cámara en cada calle, no podemos estar cambiando los sistemas de riego del sector R todas las semanas, no podemos tener todas las semanas daños en los principales parques de nuestro pueblo». «¿Queremos un pueblo limpio?», se preguntó a continuación el primer edil decepcionado con la actitud de los vecinos que se comportan de un modo que perjudican a la mayoría de la localidad al ocasionar un gasto que es abonado por el propio Ayuntamiento.

Añadió que ha ordenado a la Policía que realice una vigilancia intensiva de las zonas afectadas por el vandalismo y este tipo de actitudes. «Se tomarán todas las medidas necesarias para erradicar este tipo de actos. Esto que nos entristece a todos y entre todos hemos de acabar con estas acciones».

De este modo, los dos alcaldes de los municipios de la Ribera destacaron la necesidad de que todos los vecinos se conciencien para no realizar este tipo de acciones vandálicas y para denunciar aquellas de las que pudieran ser testigos en algún momento.