Aigües de Cullera sigue colaborando con Cáritas

Aigües de Cullera ha realizado la donación anual a Cáritas para ayudar a familias con dificultades económicas. La directora de la asociación de Cáritas Parroquia San Francisco de Asís, Teresa Catalá, ha sido la encargada de recoger el donativo que en esta ocasión se distribuirá a través de cheques para que las familias puedan consumirlo en supermercados. La compañía gestora del agua en Cullera sigue apoyando a los colectivos más desfavorecidos y de esta forma, se ha comprometido a no cortar el agua a ninguna familia por motivos económicos que no pueda hacer frente al pago de la factura del agua. Además, cuenta con fondos sociales para familias con rentas bajas, tarifas especiales y realiza fraccionamiento en el pago de los recibos in que ello suponga ningún coste adicional.