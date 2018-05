Aielo de Malferit paga a su exasesor jurídico 84.000 euros por sus honorarios El PSPV local dice que se ha recurrido a un préstamo estatal para el pago y el alcalde asegura que se ha abonado con cargo al presupuesto BELÉN GONZÁLEZ ALZIRA. Martes, 29 mayo 2018, 23:59

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha tenido que pagar a quien durante ocho años fuera asesor jurídico municipal 84.069,34 euros por impagos de honorarios tras recurrir al contencioso administrativo. Así lo ha dado a conocer el Partido Socialista de la localidad que apunta, además, que el Ayuntamiento ha recurrido al Fondo de Financiación a Entidades Locales para hacer frente a este pago, lo que «supone solicitar un préstamo estatal para afrontar el pago», asegura el portavoz socialista, Juan Rafael Espí.

Espí también critica la falta de información y transparencia por parte del alcalde, José Luis Juan, puesto que no han recibido contestación a la petición de consultas de los expedientes relacionados con el contencioso, «a pesar de que le obliga la ley», aunque aseguran haber tenido conocimiento de que el juzgado remitía diligencia al Ayuntamiento para que notificara el pago en plazo de 3 días y que, en febrero de 2018, el consistorio solicitaba la suspensión del plazo para efectuar el pago tras haber solicitado ayuda al Fondo de Financiación de las Entidades Locales.

«Desde que Pinter está al frente del consistorio, los gastos por servicios jurídicos del Ayuntamiento de Aielo ascienden a más de 280.000 euros entre 2009 y 2016», asegura Juan Rafael Espí, con datos de las liquidaciones de los presupuestos de estos años y asegura que con sólo estos 84.000 euros del último año «cuántas necesidades de los vecinos se hubiesen podido cubrir».

El portavoz socialista recuerda que fue en noviembre de 2007 cuando el alcalde contrataba a un primer asesor y en diciembre de 2008, mediante resolución de la alcaldía, contrató a un segundo, el que ahora ha requerido sus honorarios.

En un principio fue contratado como asesor de Urbanismo, pero después asumió las funciones de asesor jurídico y abogado municipal en los procesos judiciales, apuntando, además, que lo nombró como abogado en el proceso «por el que está siendo investigado en el juzgado d primera instancia e instrucción número 4 de Ontinyent por la plaza de su hermana, tal como revelamos en el pleno del pasado 26 de abril, a lo que el primer edil respondió que era el abogado del Ayuntamiento, evidenciando que es Aielo de Malferit el que paga a sus abogados particulares».

Sin embargo, el alcalde, José Luis Pinter, niega que se haya recurrido al Fondo de Financiación a Entidades Locales par hacer frente al pago de estos honorarios. «Ya se han pagado y ha sido con cargo al presupuesto de este año», ha manifestado a LAS PROVINCIAS, haciendo hincapié que el exasesor nunca los solicitó y que si ha acudido al juzgado fue «para asegurarse el cobro».

Juan Pinter reconoce el gasto de más de 280.00 euros por servicios jurídicos, pero pide a los socialistas que digan la verdad sobre en qué se gastaron. «La mayoría de ellos en procesos anteriores condenatorios a exconcejales socialistas», manifiesta el primer edil, apuntando que «sin estos gastos extraordinarios el Ayuntamiento hubiera tenido unos gastos en torno a los 20.000 euros al año, como tienen todos los ayuntamientos. El señor Espí tiene que recordar que ya en los presupuestos de cuando gobernaba su partido se consignaban 40.000 euros anuales».

Con respecto al nombramiento de asesores, el alcalde no ha querido entrar, tan sólo ha indicado que Espí «no tiene más argumento que remitirse al año 2007 y estamos en 2018» y que si no habla de ahora es porque no le interesa. «Un político puede hacer de todo, menos el ridículo», concluye y hace notar que «estamos en época preelectoral».