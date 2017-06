Esquerra Unida pide al PSPV que los ediles de Més Algemesí se unan al gobierno local

Con apenas 13 minutos de diferencia, EU y Més Algemesí remitieron ayer sendos comunicados en los que, de modos muy diferentes, exponían su visión sobre la situación de minoría del gobierno municipal (PSPV y EU) y sobre la necesidad de contar con más ediles. Desde el partido que forma parte del gobierno municipal, se hizo pública la que ya había sido una petición privada al PSPV en los últimos meses: la necesidad de que Més Algemesí se una al equipo de gobierno para evitar tener que gobernar en minoría (9 de los 21 concejales), algo que Asensio García definió como «complicado. Nuestro pueblo es complejo, tiene una de las tasas más elevadas de paro, con barrios en situación de vulnerabilidad, unos presupuestos escasos y una ley irracional que somete la capacidad de reaccionar de los ayuntamientos».

Desde EU reconocieron que hace casi seis meses, se propuso la ampliación del pacto «pero las discrepancias eran tal vez demasiado marcadas. Ahora hemos visto cómo ha mejorado la relación entre nuestros grupos políticos y somos conscientes de que para nuestra ciudad es necesario un proyecto aglutinador entre las fuerzas que la pasada legislatura hicimos posible un cambio en nuestro Ayuntamiento», aunque, recordó, en aquel momento Més Algemesí no se incorporó al gobierno local.

García reconoció que en marzo comenzó el diálogo con Més Algemesí «y con las premisas de trabajo que acordamos, trasladamos al grupo del PSPV-PSOE y a la alcaldesa la necesidad de remodelar y ampliar el equipo de gobierno con la entrada de Més Algemesí. Petición que ahora reiteramos», concluyó su comunicado.

Por su parte, la alcaldesa socialista, Marta Trenzano, pidió, en primer lugar a Més Algemesí «que si quiere entrar en el gobierno que lo diga, que se defina. Quieren presentarse como los salvadores y no es así. Deben reconocer que hace dos años se equivocaron al no entrar al gobierno de gobierno, donde nos dejaron tirados en el último minuto y en una situación super complicada». Ahora, tras superar los dos años «más complicados de la legislatura, parece que quieran venir a recoger los frutos de nuestra gestión».

Trenzano añadió que, tras dos años de oposición muy exigente por parte de Més Algemesí, «ahora han amainado la crítica. Insisto, que no se escuden tras EU. Si quieren entrar en el equipo de gobierno, que muevan ficha».

Con respecto a la nota enviada desde EU, Trenzano, tras adivinar que la misma había sido remitida por parte de Asensio García, afirmó que ya hay «pocas cosas que me sorprendan». Calificó la propuesta pública hecha por su socio de gobierno de «medida de presión», aunque insistió en que quien debe dar el primer paso y reconocer que quiere entrar en el gobierno municipal ha de ser Més Algemesí.

Desde Més Algemesí no mantuvieron el tono conciliador de EU y acusaron a los socialistas de «pasar de asegurar la gobernabilidad de Algemesí. La ciudadanía ha de saber que si Algemesí no tiene un gobierno fuerte no es ni por culpa de Més Algemesí ni de EU, sino sólo porque el PSOE ha pasado olímpicamente del tema».

Esta formación recordó que desde febrero han mantenido encuentros con EU y la conclusión fue que era necesario reconfigurar el equipo de gobierno municipal con la participación de los tres grupos que habían facilitado la alcaldía a Trenzano, «asumiendo que tal reconfiguración implicaba cambios en la composición del gobierno, en los concejales liberados y en la forma de coordinarse y funcionar».

Més Algemesí afirmó en su comunicado «que no éramos nosotros los que pedíamos entrar en el gobierno» y lamentó la «nula voluntad socialista y de la alcaldesa de asegurar la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno. Han estado tan ocupados en contubernios internos del partido que se han obligado de priorizar la gobernabilidad municipales que para ellos es secundaria».