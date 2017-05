Raimon se acuerda de Xàtiva

Raimon invitó a una delegación municipal de su patria chica a asistir al último de los conciertos de despedida, el del domingo, que ha ofrecido en el Palau de la Música de la ciudad de Barcelona. Con anterioridad al acto, el cantautor del carrer Blanc agasajó a los representantes de la corporación desplazados hasta la ciudad condal, el alcalde Roger Cerdà y la concejala de Juventud, Lena Baraza, con un almuerzo con motivo de esta celebración.

Lo último: nichos a cubierto. Un día de estos hermanarán a la ciudad de Xàtiva con Vila-real por aquello de que sufrieron por igual su apuesta por el bando perdedor en la Guerra de Sucesión al trono de España. Cuando lo que debe hacer el consistorio setabense es informarse acerca de cómo actúan sus colegas de La Plana en materia de cementerios. Mientras en los nuevos nichos del cementerio de Xàtiva no caben los ataúdes y hay que someterlos a chapuzas de dudosa viabilidad, la cubierta de los nuevos bloques construidos en el camposanto villarrealense sobresale cerca de dos metros, formando una visera que los cubre del sol y la lluvia. Un lujazo que, además de facilitar la visita a los difuntos, favorece la conservación de flores y lápidas.

'Si en vols més, para el cabàs'. Bien sabe Pedro Aldavero que no lo hacemos para agobiarle. Y menos ahora que es público y notorio que a la que puede se quita los compromisos de encima. Pero las calamidades piscineras se amontonan a medida que nos acercamos al inicio de la temporada. Y no podemos prestarles oídos sordos, sabiendo cuáles son sus aviesos propósitos. El Ayuntamiento de Tortosa ha aprobado licitar un préstamos de 3,5 millones que irá mayoritariamente destinado a financiar las obras de la piscina. Por su parte, el de Tarazona abrirá la suya de cualquier manera y adelantará su cierre para ejecutar las obras de reparación que precisa antes del 30 de septiembre y no perder la subvención de 130.000 euros que le concedió la Diputación de Zaragoza el año pasado. Aún más complicado tiene el asunto el de Calatayud porque se ha gastado alrededor de 100.000 euros en reparar las obras de reparación que el año pasado le obligaron a abrir tarde la instalación, el 20 de julio. Y, como para resarcirse, decidió incautar la fianza que depositó el contratista ahora está en pleitos por arreglarle unas cosas y desarreglarle otras.

La tierra, para el que la trabaja. Noticia de gran interés para la concejala de Fallas de Xàtiva, Lena Baraza, y, por qué no, para aquellos de sus compañeros de Gobierno que primero hicieron lo indecible (y lo incalificable) para acabar con la existencia de reinas de la feria y después se las ingeniaron para poder formar parte del jurado que las elige. Las falleras mayores de Burriana se llaman allí reinas, reina fallera y reina fallera infantil. Y no son elegidas por la Corporación, sino por 19 representantes de las distintas comisiones tras dos pruebas. La primera, de cultura general; la segunda, una entrevista.