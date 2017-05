La Plataforma Xàtiva Digna dice estar contenta pero «expectante»

«Ha sido muy fácil y no nos fiamos». Así de contundente se muestra la Plataforma Xàtiva Digna tras conocer la decisión de la retirada del proyecto de Inelcom, que sí muestra su contento, pero también se mantienen expectantes y preocupados por que esta retirada sea sólo una estrategia para iniciar una campaña incidiendo en que Xàtiva pierde el tren de la modernidad o también para esperar a que cambie el signo político en el gobierno municipal y de la Generalitat.

Además, el colectivo que desde un principio se ha mostrado en contra de la ubicación del proyecto insiste en que esta decisión «demuestra lo que ya sospechábamos, que al señor Quilis no le interesaba traer su colección a Xàtiva, si no se hubieran sentado a hablar y a buscar otra ubicación. Lo que quería era el trozo de montaña». Insisten en que el Museo hubiera contado con un emplazamiento magnífico en Santa Clara o Sant Doménec, en pleno centro histórico y sin perjudicar al patrimonio natural.

La Plataforma Xàtiva Digna lejos de desmovilizarse tras este comunicado, va a seguir trabajando en sacar a la luz todas las actuaciones que la empresa ha realizado en la montaña. «Queremos confirmar la legalidad de esas actuaciones y en caso de que cuenten con los permisos, ver la responsabilidad de quien las autorizó», asegura, apuntando que les sorprende cómo el empresario ha podido realizar una «muralla ciclópea» de hierro entre una muralla árabe y otra romana, cuando cualquier vecino de la zona, para mover un ladrillo de sus casas tienen que avisar al arqueólogo.

Y no sólo eso, también investigarán la venta de los terrenos donde se proyectaba ubicar el Museo. Según explica si fue compraventa de particular a particular, al tratarse de una zona protegida, el Ayuntamiento tendría derecho de tanteo. «No sabemos si se ofreció o no ese derecho de tanteo al consistorio ni cómo se hizo y es en lo que ya está trabajando la comisión de patrimonio de la Plataforma».

Xàtiva Digna insiste en su escepticismo y recuerda que la idea inicial del Montsant era poner en marcha una «casa rural con encanto», para finalmente convertirse en el hotel de grandes dimensiones que hoy se conoce.

Cabe recordar que Xàtiva Digna se puso en marcha tras la presentación del proyecto de Inelcom en marzo y desde entonces han recogido firmas y ha contado con el apoyo de otros colectivos y profesionales como el conservador del castillo de Xàtiva, Vicente Torregrosa, o el profesor de Botánica, Joan Pedrola.