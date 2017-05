Se estrecha el cerco al infractor

El PP ha publicado una cuarta entrega de las infracciones de tránsito que comete un miembro del tripartito -Este dato empieza a estar ya claro- a la hora de aparcar. En esta ocasión, la fotografía no puede ser más precisa. El descuidado conductor posee un Audi blanco cuya matrícula, tachada sólo parcialmente, termina en G. Y por segunda vez lo dejó estacionado, al igual que el titular de otro coche rojo, en la zona de carga y descarga en la calle Noguera, a los pies del domicilio social de CC.OO. Hecho que permite acotar el número de posibles presuntos implicados a uno, ya que el vehículo del concejal que vive en esa misma calle y sobre el que recayeron las primeras sospechas es de color negro y, por lo que hemos podido averiguar, no necesita aparcarlo de cualquier manera porque tiene plaza de aparcamiento en propiedad.

Solidaridad con Afsa. ¿Se habrán apuntado a una plataforma antidesahucios? El alcalde Cerdà y el concejal Jordi Estellés estuvieron el jueves en el domicilio de Afsa, sito todavía en el centro social La Ferroviaria. Aunque no fuera necesariamente esa su intención, su visita fue interpretada como un desmarque de los expeditivos desalojos acordados por la concejala de la Mujer Francesca Chapí y la precipitación con que se ha producido la ocupación del inmueble para su transformación en Casa de la Dona. Eugenio Vila aún impartió allí el día 20 la tercera sesión de un cursillo sobre iluminación de interiores.

Bocadillos de música. Los microconciertos que fueron dando por el casco antiguo los participantes en el I Encuentro de tubas y bombardinos celebrado este sábado no pudieron ser más deliciosos. La Escuela de Música de la Primitiva Setabense se apuntó un tanto. Porque eran como el refrán: lo bueno, si breve, dos veces bueno

Oscuridad en la Alameda. Los concejales de Servicios Públicos (Ignacio Reig) y Seguridad (Mariola Sanchis) no se han percatado del problema a pesar de que se encuentra localizado en el paseo de la Alameda. Más oscuro no puede estar el tramo de la avenida de Selgas comprendido entre Gonzalo Viñes y la Plaza de España. Y allí no es un problema de baja luminosidad de las lámparas, sino de ausencia absoluta de ellas.

Donde esté Anna Sanchis... La revista 'Interviú' se equivocó a la hora de elegir a la chica de portada de uno de sus últimos números. La revista del Grupo Z presentó a la corredora Joana Montero como 'La gran esperanza del mountain bike'. Craso error porque, puestos a elegir a una ciclista, Anna Sanchis (Genovés, 1987) es mucho más guapa y ya lleva ganados seis campeonatos de España, cuatro contrarreloj y dos en ruta. Otra cosa es que no quiera desnudarse en público, si es que se lo han planteado, ni aunque lo exija el guión.

Paco Cerdà en 'Le Monde'. Otro genovesino que está que se sale es el periodista Paco Cerdà (Genovés, 1985). Tal como se decía antes, el éxito de 'Los últimos. Voces de la Laponia española' ha traspasado fronteras. Su libro inspiró el reportaje a página completa que el diario de más prestigio de Francia, su admirado 'Le Monde', dedicó al despoblamiento de buena parte de España el 9 de mayo bajo el título 'La 'Laponie espagnole' veut sortir de l'abandon'.

El largo viaje de las basuras. El título de la conferencia que el presidente y el gerente del COR, Roger Cerdà y Sergi Pérez, respectivamente, pronunciaron esta semana pasada con ocasión del Día del Reciclaje era de chiste. Y no por el juego de palabras: 'Què fem amb el nostre fem?' ¡Pasearlo de una punta a otra de la provincia de Valencia! Llevarlo de acá para allá. Por si alguna duda existía sobre la absurda situación en la que nos encontramos por culpa del rechazo suscitado por soluciones como las planteadas en Barxeta y Llanera de Ranes, el programa de actos del COR lo completaba una excursión gratuita en autobús a la planta de tratamiento de residuos de Algímia d'Alfara. Un viaje de 132 kilómetros desde Xàtiva. El que harían los camiones de la basura si no se desviaran.

Yoga en los antiguos Arcos. Estamos de enhorabuena. El movimiento comercial de la semana se salda con dos altas, que sepamos, puesto que la baja de la que tenemos noticia no se producirá hasta el otoño. El bajo de Dos Molins donde Navarro cimentó su desgraciadamente fugaz imperio de pan a bajo precio se convirtió la semana pasada en una zapatería. Por su parte, Buddhyoga, la academia de yoga que hasta ahora funcionaba con notable éxito en el Portal de Valencia, frente al convento de la Consolación, se ha trasladado a la mitad del antiguo quiosco Los Arcos desocupada desde que fracasó el último intento de que funcionara como 'chill out'. Y por último Blasco, el zapatero de Pi, 16, es quien nos confesó que en cuanto se jubile su mujer en noviembre se marchará a La Vall d'Uixó a cuidar a sus nietos. Hasta entonces va a dedicarse a liquidar existencias (vulgo: 'stocks'). Por cierto que a muy buen precio.