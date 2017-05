El Olímpic confía en ser equipo de Segunda B tras su visita a Talavera

Todo dispuesto para que el domingo los cuatro equipos del grupo sexto que están disputando la promoción de ascenso a Segunda B afronten el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria, y lo hagan con resultados positivos para seguir el camino del ascenso de categoría.

Quien más cerca está del objetivo es el CD Olímpic de Xàtiva que tras esta eliminatoria, si consigue un resultado favorable, ascenderá a la categoría de bronce. Los de Xàtiva acuden a Talavera de la Reina para medirse al conjunto local de la ciudad toledana, partido que dará comienzo mañana a las ocho de la tarde y en el que el equipo de la capital de la Costera también tendrá un buen número de aficionados animándoles desde las gradas de El Prado.

Los de Jero López tienen el ascenso muy cerca, la victoria en la Murta por 1-0 hace que en caso de empate salga favorecido el conjunto xativí. La directiva ha organizado desplazamientos en autobús al precio de 20 euros con salida a las doce de la mañana del domingo, los precios en Talavera son de 20 euros tribuna y 15 euros general.

La UD Alzira se juega seguir en el play off en su casa ya que jugará a las once y media de la mañana contra el conjunto ibicenco SCR Peña Deportiva de Santa Eulalia. A este choque llegan los de las Baleares con la ventaja del 2-1 que lograron en el partido de ida, pero esto no quiere decir nada, el gol logrado por los de Dani Ponz en el feudo de la Peña puede valer mucho en este partido, ya que un 1-0 favorable a los alcireños les dejarían dispuestos para la segunda ronda.

El encuentro ha despertado mucha expectación en toda la Ribera, además, la directiva que preside Sanjuán también ha sabido dar en las redes sociales el impulso necesario, para que el Luis Suñer Picó vuelva a ser el de las grandes ocasiones con sus gradas repletas de aficionados llevando en volandas al equipo blaugrana para hacer valer su condición de local.

Los precios para el partido son los normales para los aficionados que no sean abonados, 15 euros tribuna y 10 euros general, los abonados tienen las entradas al precio de 12 euros tribuna y 8 euros general, los jóvenes entre 16 y 20 años pagarán 5 euros.

También a las once y media de la mañana disputa su encuentro de vuelta el CD Castellón en el feudo del Poblense, en la ida el resultado fue de 0-0.

A las cinco de la tarde del domingo el Ontinyent CF se enfrentará al FC Terrassa en la ciudad catalana con el resultado de 1-1 que se dio en El Clariano. Sin duda alguna este encuentro será muy difícil para los de Miguel Ángel Mullor, ya que por lo menos el equipo de la Vall d'Albaida tiene que marcar un gol para tener abierta la eliminatoria, algo que no es imposible y que seguro que el conjunto de Ontinyent va a intentar solventar la eliminatoria a su favor.

La directiva ontinyentí ha puesto a disposición de todos los aficionados autobuses para acompañar al equipo en este encuentro en que se necesita el aliento de la afición para apoyar a los jugadores, el primer autobús de 45 plazas ya está lleno y se está fletando otro, el precio del viaje es de 30 euros incluyendo la entrada al campo. Más que nunca, el equipo necesita el apoyo de su afición y ésta, como siempre, no les fallará.

Promoción Regional

En la regional Preferente comienzan hoy las eliminatorias para el ascenso a Tercera División, así pues los tres equipos del grupo tercero afrontan la ida de la primera eliminatoria. El Atzeneta que fue el campeón del grupo se mide al CD Acero, tercero del grupo primero, a las seis de la tarde en el campo de Fornás. La excelente campaña realizada por el conjunto de la Vall d'Albaida le da credibilidad para poder imponerse a un equipo con tanta solera como lo es el CD Acero.

A las seis y media de la tarde de hoy sábado la UD Benigànim recibirá al CD Onda, equipo que quedó en primer lugar en el grupo primero. Este encuentro es una buena oportunidad para que el conjunto de Benigànim logre un buen resultado que le permita acudir a la población castellonense con cierto tanto por ciento a su favor.

En el campo de Els Arcs de l'Alcúdia se juega el choque entre los segundos UE l'Alcúdia, grupo tercero, y La Nucía, grupo cuarto. En este encuentro los de Granero deberán poner en el terreno de juego toda su sapiencia para batir al equipo alicantino, es muy importante el apoyo de su afición, ya que será un partido muy igualado y el que los jugadores locales sientan el aliento de las gradas puede valer mucho.