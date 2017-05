La mina de cromo del Cànyoles

Una noticia exterior que nos remite a cuestiones locales es la decisión del Ayuntamiento de Lorca de dejar de verter al río Guadalentín el agua depurada procedente de las fábricas de curtido de la zona y destinarla al riego agrícola. La razón esgrimida por el consistorio es que los nuevos tratamientos la hacen apta para satisfacer la sed de cultivos leñosos. Hablar de curtidorías y no acordarse de Rodrigo Sancho y Tenerías Argent es imposible. Sobre todo sabiendo la cantidad de sales y cromo que debieron verter al Cànyoles cuando en Canals no había depuradora que pudiera con sus aguas residuales.

Chasco musical. Albacete no se cargó el templete existente en su mayor parque, como hizo el Ayuntamiento de Xàtiva con el que había en la glorieta de José Espejo, y aún puede utilizarlo para lo que fue erigido: Para acoger un ciclo de conciertos de verano de la Banda Sinfónica Municipal, que desde hace unos meses dirige el valenciano de Llíria Miguel Vidagany Gil. La noticia, que con toda seguridad no había llegado a Xàtiva, ha coincidido, lo que son las casualidades, con la puesta en circulación en los últimos días por las redes sociales de varias fotografías antiguas de la Alameda en las que aparece el desaparecido templete.

Altamente deficitarias. Le vamos a suministrar al concejal de Deportes Pedro Aldavero unos cuantos datos para que los medite. Tiempo tiene de sobra después de transferirle a Lena Baraza las obligaciones falleras. Zaragoza en Común ha incrementado este año un 10% el precio de las entradas a las piscinas de la capital aragonesa, 4 euros entre semana, 4,70, sábados y domingos; poco para lo que quería subirlas esta franquicia de Podemos: un 25%. Aunque lo mejor no es eso. Lo mejor es que, al informar del inicio de la temporada de baños en las piscinas de verano, el consistorio zaragozano puso sobre la mesa un par de verdades universales sobre este particular. Una de ellas es que las piscinas siempre serán muy deficitarias para el erario, pues para que el servicio no generase pérdidas el precio de las entradas no debería ser de 4 euros sino de 9,65. Tarifa resultante tras ajustar la recaudación de 2016 (1,8 millones) al coste (8,2). La otra es que cada semana adicional de apertura tras la fecha fijada para la clausura de las instalaciones, el 3 de septiembre, tiene un coste aproximado de 450.000 euros. ¿A qué precio dice Aldavero que va a poner el baño en Les Pereres? A 9,65 euros seguro que no. Pues prepare nuestra cartera.

Menos lluvia y más frío. La mayor cantidad de lluvia acumulada a primeros este año en Xàtiva en relación con los precedentes no ha parado de reducirse. La sequía sufrida durante buena parte marzo y mayo -Sólo 2 milímetros- tienden a acortar las diferencias. No en vano en el presente mes se han contabilizado 12,30 milímetros menos que la media, que es de 14,3. Por lo que se refiere a temperaturas, abril y mayo también están siendo un poquitín más frescos que la media de los últimos ejercicios, del orden de -0,1 y 0,3 grados, respectivamente.

Contaminación oficial. No ha quedado nada claro cómo conseguirá el ayuntamiento que no se supere el nivel de decibelios permitido por la ley instalando «semáforos acústicos». Como no se nos ha explicado qué hacen estos aparatos para obligar a la gente a bajar la voz y la música, si la hubiere, no acertamos a imaginárnoslo. ¿Chistan? ¿Piden silencio por la megafonía como en los teatros momentos antes de que comience la representación? Sea como fuere, una cosa es evidente: constituye un contrasentido completo aprobar medidas contra la contaminación sonora y promover en otra la celebración de más espectáculos callejeros y la conversión de ciclos, como el de 'Música i lletra', en itinerantes. Como si toda la ciudad fuera un parque de atracciones permanente, tipo Eurodisney, Terra Mítica, etcétera y no constituyera en sí mismo una violación de la referida ley programar actuaciones al aire libre a partir de las 23 horas, fuera del calendario de fiestas habitual.

El pabellón no cabe en el Bruschetti. No estaría de más que la corporación empezara a pensar dónde construirá el pabellón multiusos aprobado en el segundo ejercicio de «democracia directa» practicado por el tripartito en el poder. Porque, sintiéndolo mucho, en la parte no edificada del colegio Attilio Bruschetti no cabe un mamotreto de estas características. Por lo menos, sin cometer un despropósito urbanístico y patrimonial. El concejal de Participación Ciudadano Miguel Alcocel no parece haber reparado en ello. Pero es imposible levantarlo sin encajonar las aulas, echarlo encima del convento de San Onofre el nuevo (siglo XVII), afectar a la muralla medieval (BIC, por si no lo recuerdan), oscurecer el jardín del Beso o convertir en callejones las dos calles, Beneficencia y Puig, ya de por sí bastante estrechas, que lo circundan por los otros lados. ¿O es ésta una cuestión accesoria tanto para los promotores como para el consistorio?

Igual de dudoso que el museo. A nadie se le escapa que no es éste el momento más oportuno de poner encima de la mesa un debate como éste, estando como está el consistorio aferrándose al hecho de que aún no ha recibido solicitud formal alguna del dueño de Inelcom para no tener que pronunciarse categóricamente sobre el proyecto de museo de Montsant. Pero es el tripartito el que suscitó el problema al trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de decidir en qué invertir una parte del presupuesto municipal. Y por tanto es él el que tarde o temprano tendrá que asumir la tarea que no quiso abordar cuando sólo pensaba en quedar como campeón de la participación ciudadana: sopesar la viabilidad de las propuestas y descartar las improcedentes por las razones que fueren. Y ésta puede que lo sea. A fin de cuentas, y salvando las distancias, las dudas que suscita la obra que Vicente Quilis Moscardó planea llevar a cabo en la Penya Roja y la Costa no difieren demasiado de las que despierta, a poco que se piense, la propuesto para el Attilio Bruschetti.