Algemesí organiza una carrera solidaria por Save the children

La plaza de España del barrio del Carrascalet de Algemesí será sede, mañana, a partir de las tres y media de la tarde, de una peculiar y posiblemente única carrera solidaria. Con un año los niños apenas saben caminar; con dos ya saben correr mínimamente. Pero ello no es impedimento para que los más de treinta alumnos de la Escola Infantil Municipal Verge del Pilar de Algemesí vayan a participar en una carrera solidaria destinada a recaudar fondos para la oenegé Save the Children con los que construir un pozo en Etiopía. Este es el segundo año que esta escuela colabora con la oenegé. El año pasado los 33 niños y sus familias recaudaron más de 700 euros «elaborando» marcapáginas solidarios que vendieron en la Trobada y a familiares.

Este año su compromiso es encontrar patrocinadores que les financien la carrera. A cambio, los niños les obsequiarán con un diploma que irá firmado con una huella del pie del corredor solidario. El circuito dista mucho de ser el de un maratón y la distancia no llegará a los cien metros. Pero no por ello no se están preparando a fondo. Las docentes llevan dos semanas entrenándolos. La dificultad estriba en que entiendan que es un circuito y en que corran en la misma dirección.

Por supuesto todos subirán al pódium y habrá una medalla de oro a la solidaridad para cada uno, porque en este caso lo importante es correr para ayudar a Makeda. Y es que las docentes llevan semanas contándoles el cuento de Makeda, una niña etíope que no tiene agua y a la que hay que ayudar. Tal es su nivel de empatía con su «amiga» que algunos niños hacen comprar a sus padres botellas de agua de más para enviar a Makeda, pues han entendido muy bien las dificultades con las que se encuentra, en parte gracias a la maqueta de un poblado africano que tienen en la escuela y en la que están excavando un pozo a medida que traen los donativos de los patrocinadores. Desde la escuela recuerdan que la carrera, que contará con la colaboración del grupo de correr Tortuga, está abierta a la participación de todo el que quiera así como de la existencia de 'dorsales 0' para quienes quiera colaborar.