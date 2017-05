Desaprovechar el tirón de una herejía

Existe un recorrido turístico inexplotado en Xàtiva a pesar del misterio, la leyenda y la literatura que ha generado a lo largo de los siglos: la Ruta de los Últimos Cátaros. Los más de 600 kilómetros que recorrieron los llamados 'bons homes' huyendo de la inquisición gala en el primer tercio del siglo XIV. Un éxodo religioso que empieza en el Languedoc, donde este movimiento gnóstico contaba con la protección de algunos señores vasallos de la corona de Aragón, y culmina en Valencia y Xàtiva. La mayoría de estos albigenses huidos se refugió en el Maestrazgo. Circunstancia que explica por qué el último cátaro quemado en la hoguera, Guillem de Belibaste, ejecutado en 1322 en Villerouge-Termenès, pensaba que Morella sería 'la nueva Jerusalén'. Pero no pocos optaron por asentarse en Xàtiva, en aquel entonces una próspera ciudad. Aunque la regidora no lo sepa y no emplee esta parte de nuestra historia para atraer a curiosos y amantes del esoterismo.

El precio a pagar por el turismo. La obsesión por explotar atractivo turístico local no puede estar más extendida. Al Ayuntamiento de Xàtiva le ha llevado a ponerse en manos de una agencia de Madrid sin reparar siquiera en que, por lo menos, debería informar a la opinión pública de la cuantía y las condiciones del contrato. Y al consistorio lorquino a encargar un estudio a tres profesores de la Universidad Complutense sobre 'Interrelación del patrimonio cultural, turismo y desarrollo en Lorca: estrategias de actuación'. La justificación, en su caso, viene por el lado de que en la elaboración de dicho informe han colaborado técnicos de la tierra. De todos modos no nos sirve de consuelo. Seguro que hay maneras más económicas de atraer turistas.

Cincuentenario con sordina. A pesar de la conferencia de Xosé Manuel Domínguez y de las numerosas fiestas y actos culturales organizados, la conmemoración del L aniversario de la inauguración del Colegio Claret ha distado mucho de alcanzar la importancia que han tenido sus enseñanzas en la reciente historia de Xàtiva. Sin contar las que se educaron en el Colegio Corazón de María, el primer centro que los PP. Claretianos fundaron en la ciudad y a cuya historia renuncia la actual institución por razones incomprensibles, son dos las generaciones de setabenses formadas en sus aulas. Casi las únicas que merecían tal nombre, de entre las masculinas, hasta la creación de la mayoría de las escuelas que conocemos hoy en día. No es de extrañar, pues, que la sola celebración de la efeméride de puertas a dentro, con la sola participación de los alumnos y, en muchísima menor medida de los padres, haya provocado un cierto despago entre los miles de setabenses que se han desasnado en sus pupitres. Desde el claustro se asegura ahora que van a tratar de enmendar esta exclusión, y reclusión, con un encuentro de exalumnos y padres que se convocará después del verano. En ello confían los más apegados a la casa.

Roca ya pinta. El mundo fallero y cuantos le conocen respiraron aliviados cuando el artista Paco Roca difundió a una nota en la que informaba de la notable mejoría que ha experimentado su salud. «Hoy vuelvo a coger los pinceles con ilusión en compañía de mi gran amigo Pepe Castells, que tanto me está ayudando en estos momentos de mi vida». Como se recordará, una grave enfermedad le obligó a cerrar el taller en febrero, a menos de un mes de la plantà, dejando inconclusas tres fallas encargadas por comisiones de Valencia.

Obras en un viejo taller. La casa que está siendo sometida a una profunda reforma en la calle Pi no es la de la recién clausurada floristería Jardí Estéfani, como se dijo en un principio, si no la que anteriormente albergaba el taller de un conocido marmolista.

¡Esa lengua! Si el representante de RTVE en Eurovisión canta ya habitualmente en inglés -y así le luce el pelo, dicho sea de paso- y numerosos programas producidos por la emisora pública española también están escritos en la lengua de Shakespeare poco respeto a alguno de los idiomas oficiales de la CV se le va a poder pedir a una concejalía de comarcas. Aún así no podemos abstenernos de afirmar que para organizar una fiesta en el patio de la Casa de la Juventud no es necesario recurrir al 'spanglish'. Más que nada porque el atractivo del festejo, que seguramente será mucho, tratándose en definitiva de una excusa para comer con el personal, no aumentará por más que se le denomine Expo-fest 'Socarrats brains day'. Antes al contrario, lo único que le aporta esa mezcla son unas resonancias chicanas que no le favorecen en absoluto.