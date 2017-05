Les Corts exigen al Gobierno central más protección contra inundaciones en la comarca

Les Corts han aprobado, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la propuesta de Compromís para el Gobierno central deje de ignorar el riesgo de inundaciones que sufren los ciudadanos de la Ribera Alta y Baixa del Júcar y se ponga a trabajar para reducir la vulnerabilidad de los pueblos y ciudades de la cuenca baja de este río ante las avenidas, unos fenómenos que se harán más frecuentes como consecuencia del cambio climático.

En concreto, la propuesta aprobada pide al Gobierno la realización inmediata de un conjunto de inversiones básicas vinculadas al Plan Global frente las inundaciones del Bajo Júcar, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar retome inmediatamente los trabajos de la Mesa de Participación vinculada al Plan de Avenidas de la Ribera del Júcar, creada en 2010 y paralizada desde 2012.

Cabe recordar que en esta mesa están presentes todas las administraciones y partes interesadas, y que tiene que servir para impulsar las actuaciones de prevención de inundaciones en la comarca, desde la transparencia y con un enfoque coherente con la recuperación y protección del espacio fluvial y la salud del río.

Según la portavoz de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Graciela Ferrer, «todo esto pone de manifiesto la desidia del gobierno de Rajoy durante los últimos cinco años. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), aprobado en 2016, no contempla ejecutar ninguna actuación del Plan Global frente Avenidas en los próximos cinco años, sino sólo hacer estudios económicos: ¿qué ha hecho la Confederación entre 2010 y 2016 que no ha estudiado la viabilidad de proyectos redactados? Y el proyecto de Presupuestos Generales para 2017 presentado por el PP no sólo no contempla ninguna de las actuaciones pedidas, sino que reduce el capítulo de inversiones de la CHJ a la mitad del año anterior».

Desde Compromís han celebrado que esta iniciativa haya tenido el respaldo unánime del Parlament ya que consideran que se reclaman inversiones justas para proteger la vida de las personas y recuperar el eje territorial y ambiental de Júcar en la Ribera.

Para la portavoz de Compromís, con el apoyo del PP ha las peticiones de más inversión y ejecución de obras en la Ribera «queda claro que al Partido Popular de la Comunitat Valenciana continúa sin gustarle los Presupuestos Generales del Estado, pero con la boca pequeña. No han sido capaces de incluir inversiones para proteger alas personas frente al riesgo de inundaciones en el proyecto de presupuestos de Rajoy, ni tampoco se han atrevido a mojarse presentando enmiendas en su tramitación», ha añadido Ferrer.

Mejoras en Cullera

Precisamente para actuar contras las inundaciones, el Ayuntamiento de Cullera y la empresa mixta Aigües de Cullera han iniciado las obras de acondicionamiento de la calle Camí al mar, encuadrada en la Unidad de Ejecución 36/2 del Plan General.

La zona se ubica junto al paseo marítimo (al lado del Burguer King) y acumula décadas sin urbanizarse por distintos conflictos con los agentes encargados de esta función. Dicha circunstancia ha demorado la conclusión de la vía y la dotación de ésta con los servicios más básicos, lo que lógicamente ha generado reiteradas quejas por parte del vecindario.

El nuevo gobierno municipal ha decidido tomar cartas en el asunto y ha iniciado la aplicación de medidas provisionales hasta que el sector se desarrolle por completo. «Era más que necesario que actuáramos», ha reconocido el concejal de Servicios Exteriores, Salva Tortajada, quien destaca que la paciencia de los vecinos ha sido «infinita» porque «llevaban décadas sin que nadie les hubiera hecho caso».

Esta misma semana han arrancado los trabajos que evitarán la inundación de la calle y del aparcamiento de la Rada. Para ello, se van a canalizar las aguas pluviales con la colaboración de Aigües de Cullera, apunta el concejal de Urbanismo y Ciclo Integral del Agua, Juan Vicente Armengot.

Concretamente, se actúa en el barranco que baja desde la montaña y que en episodios de lluvias torrenciales supone un peligro por la cantidad de agua que acumula. De hecho, ha habido ocasiones como en las pasadas lluvias del invierno en las que el aparcamiento, que está por debajo del nivel de la calle, se ha convertido en una piscina

Una vez se haya concluido esta fase se procederá a nivelar el camino para dejarla a la misma altura que el jardín colindante y las calles que confluyen en ella. «Ahora es un gran bache y vamos a dejarlo más adecentado», señala Tortajada, quien no obstante advierte de que no se trata de una urbanización pero que en todo caso sí mejorará sustancialmente la situación actual.

La Unidad de Ejecución 36/2 ha estado envuelta en polémica desde sus inicios ya que se tuvo que retirar la condición de agente urbanizador al titular de este derecho por incumplimiento. Dicha zona comprende el aparcamiento de la Rada, uno de los de mayor capacidad del municipio, y en estos momentos su urbanización final se encuentra en compás de espera.

El nuevo consistorio consideraba una prioridad adecentar la zona ya que se encuentra en plena área turística y junto a los locales de ocio y de restauración y supone un contraste con el resto del paseo.