Xàtiva bautiza calles sin acuerdo plenario

Ya dijimos que al homogeneizar y traducir al valenciano todas las placas callejeras de Xàtiva se perdería el valor artesano, testimonial y hasta lingüístico que contenían muchas ellas. Lo que no pudimos imaginar es que, junto a la disolución, por ejemplo, del valor documental que representaba la pervivencia del 'en' y 'na', los antiguos títulos de cortesía valencianos equivalentes al don y doña o señor y señora castellanos, en calles como las de En Gai y Na Pinyola, o de terminaciones perdidas en el habla popular como es el caso de la Fuente Trencada, se iban a producir atropellos legales. Y así ha sido. Al callejón situado frente al horno de Pla, que carecía de nombre oficial porque no tiene puertas, pero la gente del barrio lo conocía como «el carreró de la Mare de Déu», lo ha rebautizado alguien. Se supone que con la venia del equipo de Gobierno porque el rótulo es idéntico al que se está colocando en todas partes, pero sin mediar acuerdo plenario alguno. Y con un nombre, «carrer de la presó del Justícia», que no ha llevado nunca ninguna calle de la ciudad. ¿Por qué se le ha aplicado a esta calleja? Misterio.

El Trobat equivocado. De distinto jaez es el error cometido en la calle Trobat, nombre que alude a distintas generaciones de este linaje residentes en ella, como ocurre con las de Roca, Caldes, Abril, Riberes, Benlloch, Bosch, Enriques, Menor, Grau, Colom, Bruns y tantas otras. ¿Por qué el responsable de llevar a cabo esta normalización del nomenclátor a machamartillo decidió adjudicársela a un solo miembro de la estirpe, Joan Baptista Trobat? No se sabe, pero la verdad es que se ha cubierto de gloria. Según las investigaciones de Mariano González Baldoví, dicho jurista vivía en 1646 en la calle Corretgeria sin se le conozca matrimonio y descendencia. Y los Trobat que residieron en una casa concreta de los Quatre Cantons pertenecían a la rama de un primo hermano del ahora elevado al callejero, Josep Domingo Trobat Rovió, notario. Casa que a mediados del XVII ocupaba ya Enric Tallada, señor de Novetlè. Así que «gloria in excelsis Deo» porque lo que es en la tierra.

Leer deprisa a Ventura Pascual. Todo apunta a que el error podría deberse a una precipitada atribución tras una simple consulta del libro «Játiva biiográfica», obra de 1931 en la que el maestro, historiador y poeta Ventura Pascual Beltrán resume la vida de numerosos artistas, caballeros, militares, filántropos, políticos y palatinos setabenses.

Uno, no; 121 bombardeos. A «la Guernica valenciana» la está contextualizando la historia. Con ocasión del LXXX aniversario del primer bombardeo de la estación y la colonia ferroviaria de Sant Vicenç de Calders (Tarragona), el 8 de mayo de 1937, se han publicado diversos trabajos historiográficos. Gracias a ellos hemos podido conocer que el nudo de comunicaciones de El Vendrell, de un valor estratégico fundamental para cortar el abastecimiento de los frentes de Aragón y del Ebro, sufrió durante la Guerra Civil 121 ataques de la Aviación Legionaria Italiana y de la Legión Cóndor en los que murieron 83 personas. Más operaciones de destrucción pero parejo número de víctimas mortales sufrió la estación de Tarragona, 82 y 75, respectivamente.

Aliaga novela la Guerra Civil. La concesión del XXVII premio Pin i Soler de novela al «periodista y escritor nacido en Madrid pero criado en Xàtiva Xavier Aliaga» le permitió al Diari de Tarragona del domingo recordar que el también ganador del Premi Andròmina y el Joanot Martorell «abandonó muy pronto sus clases en un instituto de Reus» para ejercer el periodismo. El jurado calificó la obra galardonada, 'Les quatre vides de l'oncle Antoine', de muy íntima y celebró el tratamiento universal al impacto que la Guerra Civil causó en las víctimas. Con anterioridad Aliaga publicó una novela negra, 'Dos metres quadrats de sang jove' (2014).

Una oficina de empleo equivocada. El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Xàtiva parece el de una oficina de empleo. Y no lo es, como por sistema olvidan los políticos. Bases para cubrir plazas de auxiliar de archivo, arquitecto, psicólogo, animador sociocultural, trabajador social, auxiliar administrativo, etc. hablan bien a las claras de cómo nuestros gobernantes apuran al máximo, si no obvian las limitaciones de plantilla establecidas por el Ministerio de Hacienda e incrementan el gasto corriente de una manera u otra. ¿Qué parte de la reducción del paro registrada en los últimos años corresponde a la asumida por sector público de otra manera? Una enormidad culpable, en buena medida, de que un país pobre como el nuestro no pueda ya sostener una Administración tan compleja -local, provincial, regional y nacional- como la existente.