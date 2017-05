La Raíz y Zoo en el cartel de la final de Sona la Dipu

Redacción. La gran final del Sona la Dipu Pop-Rock 2017 ya tiene cartel, fecha y escenario. Será en Sueca, el próximo 2 de septiembre y en plenas fiestas, cuando se decidirá el ganador del concurso. Los finalistas actuarán en un concierto con un cartel inmejorable junto a los grupos La Raíz, Zoo, Gansos Grasas y Escala i Corda Dj set.

Pau Roselló, concejal de Fiestas, se mostró muy contento por el hecho de que sea Sueca la elegida para la gran final de este concurso impulsado por la Diputación de Valencia y ha afirmado que «este cartel servirá para potenciar el atractivo de estas fiestas y poder así llegar a un público más amplio, más allá del local, dado que se trata de grupos con gran renombre y prestigio». El titular de Fiestas ha subrayado también que la celebración de la gran final en Sueca no supondrá ningún gasto para el municipio en cuanto a la producción y la realización de los conciertos.

La Raíz, nacido en 2006 en Gandía, lo apuesta todo a una carta. Sueca será el único escenario valenciano donde actuará el grupo de moda de la Safor, un grupo, sin embargo, reconocido más allá de tierras valencianas. El grupo, que no ha dejado de cosechar éxitos en una evidente trayectoria ascendente, ha sido reconocido por revistas de renombre del panorama musical como «los reyes de la música alternativa en España». Argentina (Buenos Aires) y Chile (Santiago de Chile) fueron las primeras paradas de su nuevo tour 'La Hoguera de los Continentes'.

El grupo Zoo, por su parte, también nace en Gandía el 2014 y está formado por cinco componentes. Su estilo musical es rap, hip-hop, rock y ska pero también hace mezcla con ritmos electrónicos. Sus letras tratan sobre todo temas políticos y sociales de actualidad. Tormentas vienen del sur fue su primer disco, publicado en 2014, y su segundo álbum ha sido lanzado este 2017 bajo el título Raval.

El grupo catalán Gansos Grasas, nace en 2010 en Girona, aunque no se dieron a conocer hasta 2012 con su primer disco Un día no sé cómo, con el que ganaron el premio Enderrock al grupo revelación. El estilo de su música se enmarca especialmente dentro del reggae-pop. Integrado por 7 miembros que, en su mayoría, se han formado en la Escuela Superior de Música de Cataluña. El grupo ha llegado a actuar en el Summerfest de Milwankee y al SummerStage Festival en el Central Park de Nueva York en 2014 y 2015 consiguió el premio Enderrock al mejor videoclip por 'Sexy' de su álbum 'Digue-n'hi com vulguis'.

Por último, Escala y Corda (Dj set) nace en Benissa. A sus sesiones se puede escuchar desde reggae, mestizaje y rock hasta electro o drum & bass. Con poco más de un año de vida, ya ha actuado en festivales de renombre como el Feslloch, el Festaborigen, el Summer Closing Party o al Xalònia.