La Diputación ayudará a l'Alcúdia de Crespins en las actuaciones para eliminar el paso a nivel

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, se ha comprometido a colaborar económicamente con el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins en una de las partidas que tendrá que aportar el Consistorio para poder llevar a cabo la construcción del paso subterráneo por las vías del tren y eliminar así el paso a nivel.

Así lo ha dicho el alcalde de l'Alcúdia, Roberto Granero, tras la visita que Rodríguez ha realizado al municipio para conocer de primera mano la situación del proyecto, pendiente desde el año 2011.

Granero ha explicado que están a la espera de que en las próximas semanas el Consejo de Dirección de Adif dé el visto bueno al nuevo proyecto, que rectifica el que se firmaba en febrero de 2015 y que contemplaba la construcción de una pasarela aérea, para volver al inicialmente propuesto y más costoso, y firmar el convenio, en el que se contemplará las fases y las cantidades exactas a aportar por cada administración.

La construcción del paso subterráneo por las vías del tren asciende a unos 2 millones de euros, de los que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias hace frente a 1,2 millones, que es el presupuesto del proyecto aprobado finalmente, por lo que el resto, unos 800.000 euros, debe correr a cargo del consistorio, cantidad importante para un municipio de las características de l'Alcúdia de Crespins.

El alcalde, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, recuerda que, de momento, en el presupuesto de este año tienen consignada la cantidad de 90.000 euros, que, en principio, bastarían para realizar la primera fase de la actuación, el desvío de infraestructuras como el agua y la telefonía, pero que para el resto necesitan la ayuda de otras administraciones, como es el caso de la Diputación Provincial, para lo que ya cuentan, después de esta visita, con el compromiso del presidente.

La ayuda de la institución provincial sería para la tercera de las fases a la que tendría que hacer frente el Ayuntamiento y que es la más costosa, unos 500.000 euros más IVA, para la construcción de las rampas de entrada y salida al paso subterráneo. La cuarta fase también le correspondería al consistorio, consistente en la urbanización de las plazas y el entorno del paso.

Adif, por su parte, asumirá la construcción del cajón del paso subterráneo, propiamente dicho.

Roberto Granero insistía en que aunque el acuerdo está cerrado, falta el visto bueno del Consejo de Dirección de Adif, pero cree que no habrá ningún problema, después de que sus servicios técnicos no hayan puesto ningún inconveniente a un proyecto que, cabe recordar, ya habían acordado con el anterior equipo de gobierno municipal, pero que finalmente decidieron cambiar aduciendo que resultaba «inviable», después de revisar la normativa y los terrenos afectados.

Y es que desde el consistorio alcudiano siempre se ha visto como la mejor solución la construcción de este paso subterráneo para eliminar el peligroso paso a nivel. Y así se hizo ver por el anterior equipo de gobierno municipal y con el consenso de todos los grupos municipales a Adif, con quien se llegaba a firma un acuerdo para la construcción de dicho paso para vehículos y viandantes, prolongando además a las calles 9 d'Octubre y 8 de marzo y condicionando el camí de Vila Adela. Finalmente, Adif se retracta de este primer proyecto por considerarlo «inviable» y en su lugar acuerda con el gobierno municipal la construcción de una pasarela elevada para las personas, con el inconveniente de que se suprimía el paso de vehículos por la zona.

Cuando la nueva corporación municipal, encabezada por el PSPV y Compromís, toma posesión, el asunto se retoma, al ser uno de los compromisos adquiridos en particular por los socialistas durante la campaña electoral, según recuerda el propio alcalde, entonces candidato, Roberto Granero. Se consigue unanimidad en la corporación y el alcalde vuelve a reunirse con Adif para renegociar el proyecto, no sin antes, conseguir los estudios técnicos para demostrarle la viabilidad y las opciones y soluciones para poder construir el paso subterráneo, contando con ello con la colaboración de los servicios técnicos de Conselleria y también de la Universidad.

Adif reconoce que efectivamente sí que es viable este proyecto, pero no está dispuesto a aportar más de los 1,2 millones del proyecto acordado en 2015. Solventado el problema técnico, queda el económico, la diferencia económica entre instalar la pasarela elevada y realizar el paso subterráneo tendría que ser sufragada por el Ayuntamiento y es en lo que está trabajando actualmente, aunque también es cierto, como se expuso en la reunión mantenida con los vecinos el pasado mes de abril para informarles de la situación, que otra opción es que el paso subterráneo sólo sea para viandantes y no para vehículos, no suponiendo esta opción más coste que el presupuesto previsto por Adif.