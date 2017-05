Concejales en la romería al Puig

Roger Cerdà, Lena Baraza, Cesca Chapí y otros concejales participaron el domingo en la romería al Puig, donde la primera autoridad local anunció la puesta en marcha, a lo largo del presente año, de la IX Fase de Rehabilitación de la ermita, dotada con 150.000 euros. Gesto que le agradecieron los presentes habida cuenta de que buena parte del material no empleado en anteriores intervenciones se encuentra esparcido de cualquier manera por el ermitorio. Ni qué decir tiene que por causas únicamente atribuibles al incivismo existente en la sociedad. El parlamento correspondió hacerlo este año al Centre Excursionista, en cuyo nombre habló su titular, Lluís Pardo.

Aferrados al silencio administrativo. El Club Taurino Punteret está convencido de que el Ayuntamiento de Xàtiva no ha contestado a ninguno de los nueve ofrecimientos que ha recibido desde junio del año pasado para celebrar festejos en el coso de la plaza de España para no ser acusado de prevaricación. Y puede que sea así. El problema para el tripartito es que escondiendo la cabeza debajo del ala no soluciona nada. Y seguro que esta aplicación sistemática del silencio administrativo a los requerimientos con registro de entrada que le han hecho llegar le han hecho la empresa Carlos Sánchez y la Agrupación de Profesionales Taurinos Luchadores también tiene sus consecuencias legales. No digamos ya si, para más inri, únicamente se sustenta sobre una encuesta que mentía al dar a entender a los consultados que era el ayuntamiento el que organizaba las corridas de toros cuando desde hace décadas son los arrendatarios de la plaza los que las promueven y costean.

Estellés maduró el homenaje a Maravall. La reposición del busto de José A. Maravall no guarda la menor relación con la erección de un monumento a Raimon frente a la casa del carrer Blanc donde nació. Aunque la inauguración de éste y la recolocación del otro hayan coincidido en el tiempo, el concejal de Cultura Jordi Estellés llevaba entre manos desagraviar la memoria del historiador desde hace un año y medio. Lo que no admitió en todo el tiempo transcurrido desde entonces fueron enmiendas al lugar elegido para su colocación. Un rincón simbólicamente perfecto, en la calle que lleva su nombre y frente al Instituto, pero demasiado propicio para toda suerte de trastadas. Las sufrían el taquígrafo Martí y el filántropo José Espejo, cuyo pedestal es bastante más alto y está en un punto más céntrico, ¿no las va a sufrir nuevamente el académico, que no está sobre una peana tan alta como la del Torico? Hasta el hermoso seto que rodeaba el busto de José Espejo Gil (1828-1890) y que, por cierto, no se volvió a reponer, arrancaron una noche unos gamberros que hoy en día son respetables miembros de la sociedad local. Y todo porque uno de ellos creyó haber perdido un anillo entre los arbustos.

Discriminación municipal en razón de sexo. El desalojo por la fuerza de todas las entidades acogidas en el centro social La Ferroviaria para que, Dios mediante, se convierta en la Casa de la Dona continúa dando que hablar. Y decimos Dios mediante porque, como ya comentamos la semana, el Consell de la Dona se ha tomado con calma cómo proceder al 'repartiment' del territorio conquistado. Uno de los afectados por este desabrido lanzamiento nos hacía notar su incomprensión ante un hecho que se las trae. Personas que se supone que están en contra de la segregación racial, religiosa o ideológica se declaran a este respecto descaradamente proclives al 'apartheid'.

«Lo que pretenden montar es sencillamente retrógrado -añadía este 'desahuciado' municipal-. Es como si alguien intentara crear a estas alturas de la historia un club masculino a cuyas instalaciones no pudieran acceder las mujeres, como ocurre en Gran Bretaña y en EE.UU. Un anacronismo. Una vuelta atrás en la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. No pueden ser partidarias de rebajar las subvenciones a colegios cuyas aulas no sean mixtas y luego presentar como un logro semejante monumento a la discriminación en razón de sexo; por lo menos sin que se les caigan los palos del sombrajo ideológico bajo el que se refugian».

La casa del maestrante Alonso. En la casa de la calle Sanchis que está siendo restaurada vivió y puede que muriese todo un personaje decimonónico, el concejal del Ayuntamiento de Xàtiva Pascual María Alonso Pelejero. Según el historiador Mariano González Baldoví, Alonso Pelejero era nieto de Jaime Pelejero Burguera, nacido en durante la Guerra de Sucesión en Anna, pueblo en el que los Pelejero se habían refugiado. Pascual, en cambio, nació en Ayora y fue el edil setabense que recibió el encargo de encomendarle al pintor Vicente López el cuadro de Fernando VII que se encuentra expuesto en el Museo de la Casa de la Enseñanza. Ocasión que, como suele ocurrir todavía en la actualidad, aprovechó Pelejero para pedirle al artista que le hiciera uno a él de dimensiones más caseras. Retrato que, con el tiempo, pasó a engrosar la colección de obras de Vicente López atesorada por Damià y Miquel Mateu, condes de Perelada, en el famoso castillo familiar. Pascual María Alonso falleció en 1857 a la edad de 82 años y, según González Baldoví, fue enterrado vestido con el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Ronda en el cementerio de Xàtiva, donde todavía se conserva su tumba.

Nichos en propiedad por 50 años. De unos enterramientos a otros. Al hilo de lo que les comentábamos la semana pasada sobre que en Tobarra (Albacete) ya no se permite la elección y compra con antelación de nichos, hemos hecho averiguaciones y en Xàtiva todavía se pueden adquirir por un periodo de 50 años. Tras el cual vuelven a ser de propiedad municipal. Elegir ya es otro cantar. La adjudicación de una parte de los existentes en la isla situada a la derecha de la entrada, entre la puerta y la capilla, se hizo por sorteo entre las peticiones realizadas con anterioridad.