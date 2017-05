El CD Olímpic recibe a un necesitado Ontinyent CF

Sólo dos encuentros del grupo sexto de Tercera División en los que no hay nada en juego se celebran fuera del horario oficial que marca la Federación para las dos últimas jornadas de Liga. Estos dos encuentros se juegan hoy sábado por la tarde y en ellos compiten el Crevillente Deportivo contra el Silla CF a las cuatro y media, en el otro partido se enfrentan el Rayo Ibense y el Novelda CF a partir de las cinco.

Para el domingo con el horario oficial de las seis de la tarde se disputan todos los encuentros en los que todavía faltan por decidir posiciones, tanto en la parte para la promoción de ascenso a Segunda B, como en la zona de descenso de categoría. En el estadio Murta de Xàtiva el flamante campeón del grupo CD Olímpic de Xàtiva recibe al Ontinyent CF, conjunto el de la Vall d'Albaida que está a tres puntos de certificar su clasificación para la fase de ascenso.

El encuentro es sin duda alguna uno de los más interesantes de la jornada, ya que el CD Olímpic tras proclamarse campeón la jornada anterior en el feudo del Novelda regresa a la Murta para recibir el homenaje de sus aficionados a la extraordinaria campaña que han realizado los de la Costera que dirige Jero López. Además, lo hará ante un clásico de toda la vida como lo es el Ontinyent CF, quien rendirá el pasillo de honor al equipo setabense. Aparte honores, los de la Vall d'Albaida acuden a la cita a por los tres puntos en juego que necesitan para asegurar su promoción, por lo que los de Mullor se tendrán que abstraer del fatuo xativí y centrarse en su objetivo de lograr la victoria.

Otro de los encuentros en que se lucha por la fase de ascenso es el que disputará la UD Alzira en el terreno del Borriol CF, ya que a los de la Ribera Alta todavía les falta un punto para ser equipo de promoción de ascenso. En este encuentro también habrá celebraciones por parte del equipo castellonense, ya que los directivos y jugadores del club que preside el golfista Sergio García, han preparado el homenaje de su equipo y de su pueblo por ser el reciente ganador del Master de Augusta.

Por su parte, el Alzira todavía tienen dos oportunidades, ésta y la de la jornada final en casa frente al descendido Almoradí. Pero los del Suñer Picó no van a querer apurar tanto, además de interesar siempre ser segundo por poder enfrentarse a un cuarto y además tener el factor campo a favor en el sorteo. Así pues, con un solo punto en El Palmar tendrían el objetivo de asegurar la promoción cumplido los azulgranas, olvidándose de lo que haga el Villarreal C, que es el único fuera del play-off ahora mismo que puede darle alcance. En Orihuela se juega otro choque en el que el visitante CD Castellón está obligado a vencer para seguir manteniendo como mínimo la cuarta plaza de promoción de ascenso, ya que empatado a puntos con el Ontinyent, tienen acechando al Villarreal C que cuenta con tres puntos menos y que esta jornada recibe al CD Buñol, equipo que acude al encuentro a puntuar para evitar el descenso.

Peleando ya por evitar la perdida de categoría uno u otro equipo se enfrentan el Paterna-Torrevieja, Recambios Colón-Torre Levante, Almazora-Elche Ilicitano, y Almoradí-Muro.

En el grupo tercero de Preferente se juegan dos encuentros en la tarde de hoy sábado, a las cinco y media el Atlètic d'Alginet-Oliva y a las seis Portuarios-Tavernes. El domingo a las once de la mañana Pego-Contestano, a las doce Alcoyano B-CD Dénia, a las cinco y media de la tarde se disputa el derbi de la Vall d'Albaida entre el líder Atzeneta y el segundo clasificado UD Benigànim, a las seis se enfrentan el Xàbia y la UD Canals, el Castellonense con el CD Llosa y la UD Carcaixent frente al Calpe, cierra la jornada el encuentro que se juega en el Guillermo Olagüe entre la UE Gandia y la UE l'Alcúdia, choque en el que los de la Ribera Alta acuden a medirse con el equipo de la Safor con la necesidad de no salir derrotados, ya que el equipo de Roberto Granero tan sólo cuenta con un punto más que los de la ciudad Ducal, por lo que deberán lograr por lo menos un punto para seguir en puesto de promoción de ascenso, la victoria del equipo gandiense desbancaría de la zona noble a los alcudianos a falta de dos jornadas para finalizar la competición de Liga que han liderado muchas jornadas.