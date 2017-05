El Ayuntamiento de la Pobla Llarga ha pagado 534.000 euros en sentencias en contra por diferentes procedimientos relacionados con urbanismo de los años 2009 y 2010. En concreto han sido 231.000 euros por las obras de acceso por la carretera de Alberic más costas, 258.000 euros por intereses de demora por no pagar las obras de urbanización de la Closa, 43.000 euros por obras de 2009 que no se pagaron en su momento. «Lo que más nos duele es tener que pagar más de 250.000 euros por intereses de demora de la Closa que no se puede explicar políticamente ya que muchos vecinos si pagaron religiosamente todas y cada una de las certificaciones», explica el concejal de Hacienda, Ximo Vidal. Los pagos se han realizado gracias a un préstamo ICO.