El ciclo infernal del agua de baño

Pedro Aldavero, y con él todo el consistorio, deben ser conscientes de cómo funciona esto de las piscinas cubiertas. La secuencia es la siguiente. Una corporación la construye y pecha con los elevados costes de su mantenimiento. O la arrienda a un tercero hasta que éste se convence de que el negocio no es tal porque no puede soportar más los gastos que genera o deja de serlo por las renovaciones a las que debe ir sometiendo a la instalación. En cuyo caso se la devuelve a la institución pública que se la alquiló, a fin de que, nuevamente, sea ésta la que asuma los cargos que origina su utilización y el importe de las reformas. No hay vuelta de hoja.

Patata húmeda para una diputación. La Diputación de Castellón se encuentra, precisamente ahora, en ese trance. La actual empresa adjudicataria de la gestión de la piscina provincial (charco en el que no se metieron todas las diputaciones, ni mucho menos), Aiguagest, le comunicó que está con el agua al cuello y necesita desprenderse cuanto antes de ese lastre. Y si, llegado el momento, cerrara la pileta hasta que se sustanciara el nuevo concurso, no pasaría nada. Pero, como los políticos evitan quedar mal con los electores y no quieren que los usuarios paguen el pato, van a contratar a alguien que se haga cargo del servicio mientras se realiza el trámite legal. Todo ello sin saber siquiera el estado en que se encuentra la instalación y cuánto costará dejarla en perfectas condiciones. Lo mejor de todo es que, sabiendo que Aiguagest está en preconcurso de acreedores, el atrevido portavoz del ayuntamiento de la capital de La Plana ha declarado que todo «se debe a la mala gestión que se ha hecho hasta ahora». Apunten a este otro listo en la lista.

La guerra que dan los nichos. Adjudicar las obras de construcción de nichos al primero que pasa y te los hace a buen precio entraña un riesgo, como tuvo ocasión de comprobar el Ayuntamiento de Xàtiva. Pero encargar a un par de parados mayores de 55 años que construyan los que precisa el cementerio del pueblo para atender las necesidades tampoco es la solución. Lo acaba de comprobar el ayuntamiento de Tobarra, aunque sin más contratiempos que un retraso en la conclusión de las obras por causas ajenas a la voluntad de las partes. Por cierto que desde 2015 no se pueden adquirir inmuebles de estas características con antelación en este municipio manchego. La falta de espacio ha puesto fin a la posibilidad de elegir, lugar y altura de tramada.

Contra el matonismo. De acertada cabe calificar la campaña emprendida por la concejal de Juventud en contra del acoso escolar. La existencia de incipientes matones en colegios, escuelas e institutos debe ser combatida con iniciativas como la emprendida por Lena Baraza Lorente. Hay que implicar como sea a los alumnos en la lucha contra esta lacra social. ¿Aunque sea haciéndole el caldo gordo a Mediatres? Como sea. Grabando videos y organizando charlas y actividades que demuestren a las criaturas desde la infancia que ensañarse con el débil o el distinto no es de valientes sino de canallas.

De un micrófono a otro. La bicefalia existente en EU se traslada a la prensa. La semana pasada ganó Lorente a Chapí por 2-1. Miquel Lorente participó en el programa 'Bon dia' de la televisión comarcal el día 26 y fue entrevistado en 'La mañana intercomarcal' de la COPE el día 28. Mientras que Francesca Chapí sólo compareció ante esta última emisora el día 27.

Aumenta la competencia. El mercado de la comida para llevar, floreciente hoy en día, se está estrechando con la irrupción de nuevos fogones. Desde el pasado día 20, El Mosset, Bordera, etc. han de competir con nuevo contendiente. El local que ocupó La Berena en Abú Masaifa 27 se ha convertido en un establecimiento con una gran variedad de platos preparados que se llama ahora Yo te cocino.

Dejado de la mano de Dios. Tiene razón el PP. El estado que presenta el aparcamiento de República Argentina, construido en la Glorieta durante el mandato de Rus, presente un estado lamentable desde la barrera y garita de la entrada hasta las puertas de salida de peatones. Algo debería hacer el actual consistorio. Por la cuenta que le trae.