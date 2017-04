Los taurinos de Xàtiva lamentan que el consistorio no se «ajuste a la ley» en los festejos

El portavoz del club taurino Punteret de Xàtiva, Pepe Calatayud lamenta que el alcalde, Roger Cerdà, manifestara que el asunto del museo de la empresa Inelcom no es una cuestión de procesos participativos sino «una cuestión que se tiene que ajustar a la ley» y que en el caso de los festejos taurinos, «se saltara la obligación de acatarla, poniendo en práctica los medios para enmascarar una ilegalidad».

Calatayud menciona la ley 18/2013, que establece la obligación de los poderes públicos a garantizar la conservación de la tauromaquia y promover su enriquecimiento, de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución y aconseja a Cerdà que «si no le gusta esta ley, intente cambiar, pero no dé el mal ejemplo a los demás de incumplirla». Le da la razón en no realizar consulta sobre el proyecto de Inelcom, «al pueblo se le puede pedir opinión, nunca ejecución» y que son los técnicos los que deben decir si se puede o no, «porque sería la actuación privada más importante para Xàtiva en su historia».