Inelcom deja entrever que no trasladará su colección a Xàtiva si no se ubica junto al Monsant

La empresa Inelcom insiste en que el emplazamiento propuesto para el museo de arte contemporáneo que pretende traer a Xàtiva «representa una situación estratégica con un carácter complementario, porque sumaría a las referencias históricas y arqueológicas que impregnan la ciudad, la implantación de un destacado Centro de Arte y Arqueología» y asegura que la intervención que se pretende hacer «no supone ningún coste para la ciudad de Xàtiva», dejando entrever que si no se ubica en este lugar no se llevará a cabo. «Se trata de una financiación exclusivamente de carácter privado y que si no fuera de esta forma, probablemente jamás se llevaría a cabo», asegura la empresa en un comunicado.

Inelcom es consciente de que el traslado de su colección desde Pozuelo de Alarcón a Xàtiva cuenta con un «apoyo importante», pero también lo son sobre la propuesta que desde ciertos sectores, entre ellos la plataforma Xàtiva Digna, de que esta colección se ubique en alguno de los edificios emblemáticos del casco urbano como Santa Clara o Sant Doménec. Aseguran que «la idea choca con las características propias de la colección y su condición de arte contemporáneo que, en muchas ocasiones, va acompañado de propuestas arquitectónicas singulares realizadas para este propósito».

Inelcom insiste en que su ubicación, junto al Hotel Montsant, busca «la recuperación e integración del patrimonio arqueológico y botánico de esta zona y garantizar la sostenibilidad económica al contar con las infraestructuras turísticas y equipamientos adecuados».

Por otra parte, la empresa continúa con su denominado 'Plan de Información y Concertación social de Montsant Centre d'Art i Arqueologia», y tras finalizar la fase informativa y de recopilación de sugerencias y teniendo en cuenta las observaciones aportadas, han organizado para los días 10 y 17 de mayo sendas mesas de trabajo sobre 'Economía y turismo' y 'Patrimonio, paisaje y arte', a objeto de proponer «de forma consensuada», medidas y actuaciones que tendrán en cuenta en el proyecto «para garantizar su sostenibilidad», asegura.

Reitera que «la confluencia de historia, arte, cultura, territorio y turismo» es el principal objetivo de este proyecto, que está seguro que generará «un nuevo e importante punto de interés cultural en Xàtiva, de relevancia nacional e internacional».

Explican que esta colección, por sus características particulares, está formada por instalaciones concretas, intervenciones, proyecciones, arte creado a través de las más nuevas tecnologías y que exige un espacio arquitectónico «no sólo versátil, sino que al mismo tiempo, vaya acompañado del concepto de innovación adaptable a la realidad del siglo XXI».