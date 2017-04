Ni por cuánto ni para qué, nueva agencia

De sorpresiva y semiclandestina cabe calificar la contratación por parte del Ayuntamiento de Xàtiva de la agencia de comunicación, publicidad, RR.PP., eventos y ediciones RV Edipress. De sorpresiva porque creíamos que la corporación tenía ya cubiertas todas sus necesidades en este sentido. Y de semiclandestina porque nos hemos enterado de su existencia 'de calbot' y porque uno de los perjudicados por esta medida ha hecho correr la voz, que si no ni eso. Por no comunicarse oficialmente o a través del gabinete de prensa no se ha dicho todavía para qué ha sido contratada esta empresa fundada hace 16 años ni por cuánto.

Medallas al mérito turístico. Hasta dónde hemos podido averiguar RV Edipress está especializada en turismo, ocio y gastronomía. Aunque una cosa ha quedado descartada. El mérito de que Xàtiva salga en la campaña de la Agencia Valenciana de Turismo 'Mediterráneo en vivo' no es suyo. 1º.- Porque si no aparece una imagen de Xàtiva en una promoción de las bellezas de la Comunidad Valenciana patrocinada por la Generalidad, ¿qué va a salir? ¿Una estampa de Matalascabras? Y 2º.- Porque ese tanto ya se lo han apuntado en su haber la concejala de Turismo Mariola Sanchis y el alcalde Cerdà.

A ver qué hace ahora Aldavero. Celebramos constatar que somos ya varios los que coincidimos en interpretar la trampa que se ha puesto a sí mismo el concejal de Deportes Pedro Aldavero con la inclusión del proyecto de piscina en la prueba de populismo -Vulgo «presupuestos participativos»- celebrada recientemente. Y proseguimos, sin más dilación, con nuestra campaña informativa sobre el trago que representa endosar un gasto tan grande a las arcas de un municipio. El presupuesto de construcción de la piscina de La Guancha es de 2,1 millones de euros, de los cuales el Cabildo Insular de Tenerife aportará el 82%, quedando únicamente para el consistorio de esta localidad del norte de la isla el 18% restante. El vaso, además, sólo tendrá cuatro calles.

Mamá Diputación, Papá Cabildo. El Ayuntamiento de Almadén está llevando a cabo obras en la suya. Pero, ¿saben quién las paga? El 100%, la Diputación de Ciudad Real. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane (Canarias) ha podido reanudar las obras de construcción de su pileta, suspendidas en enero de 2016 por un retraso en la llegada de los fondos aportados por el Cabildo Insular de La Palma. El coste total del proyecto superará los 576.000 euros y la intención inicial es que esté terminado para este verano. Otro ayuntamiento que confía en tener a punto la reforma de su piscina de cara a los rigores del estío es el de Villacañas (Toledo). Sus trabajos son de menor entidad porque 'sólo' ha habido que cambiar de arriba abajo baños y vestuario. Castilleja de la Cuesta también está en las mismas gracias a una aportación de 364.000 euros de la Diputación de Sevilla.