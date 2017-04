Los desagües de un edificio semipúblico

El matrimonio formado por José Manuel Montaner y Lidia Ibáñez se vio obligado días atrás a cerrar hasta el próximo 1º de mayo Raffaelo. La noticia trasciende el ámbito de la información gastronómico-hostelera por una razón. La trattoria inaugurada el 27 de julio del año pasado se encuentra en el entresuelo de un edificio que comparten El Casino Setabense y la Biblioteca Municipal. Y fue el sótano de este inmueble semipúblico el que sufrió una inundación como consecuencia de la tempestad que se desató hace un mes sobre Xàtiva. En esta dirección apunta, por lo menos, la nota pegada en la puerta del establecimiento.

Un abril más seco de lo habitual. Hablando del tiempo, no podemos por menos que consignar que tras un invierno más lluvioso de lo habitual los últimos años, entramos en una primavera especialmente seca. Para hoy, mañana y pasado están previstas precipitaciones de 4, 2,1 y 9,6 litros por metro cuadrado. Pero serán, caso de producirse, las primeras acaecidas en 28 días. Tan es así que a fecha de ayer el mes de abril presentaba un saldo negativo de 26,5 litros metro cuadrado en relación a la media de la estación frente a los 19,7 de más que se contabilizaron en el mes de marzo. La temperatura en cambio no presenta apenas variación.

El Ayuntamiento no es particular. No le falta razón al PP cuando se queja de que el mitin de Susana Díaz en la Casa de la Cultura se promocionara a través de la cuenta del Ayuntamiento en una red social. Separar lo público de lo partidista es básico para una correcta gestión de la Administración.

Paco García cumple 40 años. La tienda de moda Paco García cumple '40 años a toda vela'. Cuatro décadas, 1977-2017, ofreciendo los últimos diseños en ropa de calidad en el mejor y más mimado chaflán de la ciudad, el de la Porta de Sant Francesc con la Alameda. Y marcando estilo tanto en el vestir como en el engalanamiento y la decoración de sus escaparates. Privilegiado escenario en que el que se hizo un nombre el hoy prestigioso escaparatista Xavi Sellès.

El gozoso presente de las verdulerías. Las grandes cadenas de distribución no han acabado con la tienda tradicional. Ni mucho menos con las fruterías y verdulerías. Quién lo iba a decir. En Cerdán de Tallada, nº 4, al lado de la armería Mallove, acaba de abrir una de ellas. Se llama Pepe y completa la oferta con alimentos y bebidas. Todo es cuestión de ofrecer calidad y buen servicio.

Los achaques de los mercados. Los que no terminan de acomodarse a los tiempos son los mercados tradicionales. Doce de las treinta paradas de uno de los mercados municipales de Lérida, el de la Ronda-Fleming, están desocupadas y los inquilinos de las restantes reclaman al ayuntamiento la renovación del equipamiento de la instalación y que aplique una rebaja del canon que abonan en cuanto expire la concesión en 2020. Otro de los que existen en esta ciudad catalana, el de Balàfia, está aún peor porque son contados los puestos que mantienen la actividad y la prometida reforma integral del inmueble se retrasa de un año para otro.

El tiro de gracia. Por eso sólo falta que les cambien radicalmente el paso, como ha hecho el Ayuntamiento de Xàtiva al peatonalizar la plaza, para que los pocos mercaderes que continúan en el negocio estén que trinen. LAS PROVINCIAS ha tenido ocasión de pulsar el sentir de algunos de ellos y por lo general coinciden en afirmar que les han hecho unos desgraciados. No faltan los que opinan que como los supuestos beneficios que generará esta medida tarden en llegar no tendrán ocasión de disfrutarlos porque se habrán arruinado antes.

La crisis se aprecia en el asfalto. El firme del tramo de la carretera N-340 comprendido entre la rotonda y el cauce del Cànyoles es la expresión oscura de las estrecheces que sufre el Estado. El asfalto está cuarteado y deteriorado. Y al surco que han terminado formando las ruedas de los vehículos con los años le faltan unos cuantos baches para evocar épocas que creíamos olvidadas. Ahora que no podemos quejarnos de estar discriminados. La salida de Valencia en dirección a Barcelona está bastante peor.

El galopante incivismo. No cumpliríamos con la obligación que asiste a la prensa de informar, formar y entretener a sus lectores si no tratáramos de demostrar a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Canals Celia Ibáñez Belda cuán irresponsable es organizar concursos de grafitis. Y hacerlo, como también es nuestro deber, con noticias. El Ayuntamiento de Albacete se ha visto en la obligación de encomendar a dos equipos de limpieza que se encarguen fundamentalmente de eliminar los desperfectos que doña Celia fomenta. Trabajo tienen más que de sobra el furgón hidrolimpiador y los operarios. Sólo en el primer trimestre del año tuvieron que erradicar 657 pintadas de las fachadas de la ciudad. El equivalente a retirar la pintura plástica de una superficie de 7.592 m2.

Campanarios enmudecidos de golpe. Las campanas de la iglesia de Torres de Babués, en la comarca oscense de Los Monegros, dejaron de sonar a las tres de la madrugada del pasado día 21. El motivo no una denuncia, como en la iglesia de San Nicolás, de Valencia, sino razones de fuerza mayor. A esa hora se desplomó el campanario, se especula que como consecuencia de un fallo geológico porque la torre fue restaurada en 2011 y las grietas aparecidas un mes antes no amenazaban ruina, en opinión de los arquitectos municipales y del obispado que las estuvieron estudiando una semana antes del derrumbe.

Como se recordará, a las 10:30 de mañana del 18 de enero de 1990 se hundió el campanario del antiguo convento de San Agustín de Xàtiva. Torre que no volvió a ser reconstruida, al igual de la de Sant Pere, que fue desmochada adrede. En este caso porque, según los expertos, era su antiguo recrecimiento el que estaba poniendo en peligro la estabilidad del conjunto del templo.