Los empresarios de la Vall y de Ibi impulsan un encuentro entre clientes y proveedores

Las entidades integrantes de la Plataforma por la reindustrialización territorial, COEVAL, IBIAE y FEDAC, pondrán en marcha el I Encuentro Industrial clientes/proveedores que tiene como objeto final que las empresas de estos territorios establezcan lazos comerciales a través de los llamados encuentros 'be to be'. Dichos encuentros consisten en reuniones bilaterales entre clientes y proveedores en un espacio determinado, donde los sectores pueden ser diversos.

El primer encuentro se realizará el día 6 de abril, a las 16.00 horas, en las instalaciones de IBIAE, en Ibi. Las tres patronales ofrecerán a sus asociados la posibilidad de participar en ellos para que busquen sinergias y concreten operaciones. Cada participante tendrá su propia agenda, puesto que ya se habrá cerrado con anterioridad. Los interesados deben inscribirse rellenando un formulario que encontrarán en www.ibiae.com.

Según la Plataforma, entre los encuentros que aportarán estos encuentros a las empresas de estas comarcas están, en primer lugar las buenas comunicaciones. «Tienen lugar en un radio de acción pequeño donde las distancias son cortas, facilitando que los costes de gestión y de transporte sean menores», explican, apuntando también que las firmas ampliarán su cartera de clientes y con ello la opción de recibir un mayor número de ofertas y demandas.