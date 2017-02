Cae el penúltimo de la Alameda

La reforma del local de Albereda de Jaume I, 19 que está llevando a cabo una empresa de Rafelguaraf supone la desaparición física de Doceda, penúltimo de los negocios existentes en ese tramo de la Alameda desde mediados del siglo XX, aunque en aquel entonces ocupaba la planta baja de un edificio situado más cerca de la calle de Carlos Sarthou. El último, salvo error u omisión, es La Ibense. Todos los demás son posteriores. Y algunos muy recientes. Esta semana pasada fue arrancada la loseta donde figuraba el nombre de la última persona de la familia que gestionó esta tienda de marroquinería, Estefanía Doceda.

Mosset ya tiene competencia. Pinta de haber experimentado alguna modificación interna tiene también el bajo donde estuvo Maribel antes de trasladar su tienda de complementos de moda a la calle de Sant Francesc, lugar donde, por cierto, reivindica su antigüedad: desde 1930. Más. Se confirma la noticia adelantada por este periódico. El taller de automóviles de Navarro y Vicent, Na Vi Coxauto, SL, en Gregorio Molina, 11, continuará funcionando como tal y hasta con una marca parecida. Pero con nombres de 'última generación': Bryan y Erik.

Otrosí digo: A El Mosset, con dos cocinas en Ausiàs March, 11 y República Argentina, 15, de Xàtiva, más las que posee en Carcaixent y Alzira, le ha salido un competidor en su mismo territorio, la esquina de Ausiàs March con Escultor Esteve. Está siendo muy comentado, por otra parte, que tardó tanto Cucó en abrir la tienda de la calle de la Reina, Cucó Kids, que se le adelantó un competidor, Mi Love, en Abu Masaifa, a sus mismas espaldas.

Cerdà ya va por la 3ª edición. La acogida dispensada a 'Los últimos. Voces de la Laponia española' ha sido tan grande que la editorial, Pepitas de Calabaza, acaba de sacar a la calle la tercera edición. El retrato humano que su autor, el periodista Paco Cerdà (Genovés, 1985), traza en sus páginas del desierto poblacional que tachona un territorio que va desde el Maestrazgo hasta Galicia es tan sobrecogedor que no ha habido periódico, emisora de radio o televisión y gobierno local o autonómico que no se haya sentido impelido a abordar esta penosa cuestión.

Un nuevo empujón al Mistero. Una inmobiliaria ha emprendido una nueva campaña para la venta de parcelas en la zona de El Mistero, la urbanización de Bixquert que resultó seriamente perjudicada por el estallido de la crisis inmobiliaria hace unos años. Ofrece plazas de aproximadamente unos 750 metros cuadrados conectadas a las redes de saneamiento y alumbrado públicas, con acometidas de agua, luz y teléfono, viales y recogida de basuras. La oferta la completan las señas de la posible constructora encargada de levantar el chalet.

Peligro añadido para el verano. Los propietarios y, donde no los hubiere, el Ayuntamiento tendrán que hacerse cargo de la retirada de los numerosos pinos abatidos por el viento en los bosquecillos situados a los pies de la solana del castillo, fundamentalmente, Penya Roja y Vernisa antes de que incrementen el peligro de incendios forestales. Sería una pena que la desidia favoreciera el avance de posibles e indeseables fuegos ahora que el cambio económico experimentado por la sociedad en los últimos cincuenta años ha permitido la reforestación natural del entorno montañoso de Xàtiva.

Torre de Pisa arbórea. El árbol goza de una aparente buena salud y nada hace pensar que represente un peligro inminente. Pero estamos tan curados de espanto por lo ocurrido en las últimas semanas que quizá convendría no perder de vista al oblicuo plátano situado frente a la delegación de Hacienda en la avenida Selgas. En las inmediaciones de Els Arcs, hay otro platanero que también está torcido. Pero aunque es de los grandes, su grado de inclinación no resulta tan preocupante. En principio porque está un poco menos abatido que el situado en el arranque de la avenida de Selgas y después porque su copa es completamente homogénea. No como éste, que carece de contrapeso. Tiene todo el ramaje sobre el lado que ha vencido.