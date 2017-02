La conselleria resuelve hoy la autorización para disparar fuegos aéreos en Alzira

El Ayuntamiento de Alzira conocerá hoy si puede lanzar fuegos aéreos durante las mascletaes falleras este año o definitivamente se tendrán que mantener solo la disparada terreste. Y es que se acaba el plazo para que la Conselleria de Medio Ambiente otorgue una autorización especial a Alzira para estos espectáculos pirotécnicos que se lanzan desde la plaza del Reino.

«No perdemos la esperanza porque hemos realizado una gestión impecable y no hemos parado de insistir», explicaba la concejala de Fiestas, Isabel Aguilar. De hecho, el expediente de Alzira es el único que continúa abierto a la espera de la posible autorización.

Para conseguir este permiso excepcional se han presentado multitud de informes técnicos que avalan el disparo de las mascletaes y una declaración responsable del propio Ayuntamiento.

«La Conselleria no ha podido cambiar el marco legal para este año por lo que la única opción es conseguir la autorización», apuntaba el alcalde de Alzira, Diego Gómez.

Una autorización que debe llegar hoy ya que de otro modo no se cumplirían los plazos legales para el inicio de las mascletaes en Alzira. «Si no nos dan la autorización es por falta de tiempo ya que ellos tienen toda la documentación necesaria» que avala que no existe ningún problema con la ubicación de lanzamiento, añadía Aguilar.

Desde que la normativa autonómica sobre la distancia mínima entre el lanzamiento de los fuegos artificiales y las zonas verdes se empezara a aplicar a rajatabla, el Ayuntamiento de Alzira ha estado intentando buscar una solución para sus mascletaes. En los últimos meses, el trabajo se ha intensificado para conseguir que este año se volviera a lanzar fuegos aéreos que dan más vistosidad a los espectáculos pirotécnicos.

Medio Ambiente está trabajando para modificar esta ley que afecta a multitud de municipios ya que el límite son 500 metros de zonas verdes, y éstas se consideran cauces, barrancos y muchos otros puntos que no tienen un valor medioambiental importante. Sin embargo, se espera que esta modificación esté lista en los próximos meses por lo que durante estas Fallas seguirá rigiendo la actual.

Por otra parte, Alzira contará este año, por primera vez, con una semana entera de mascletaes ya que comenzarán el día 13 y finalizarán el 19 de marzo. «Era uno de nuestros objetivos y continuará en los próximos años», afirmaba el presidente de la Junta Local Fallera de Alzira, Vicent Muñoz. Desde el Ayuntamiento también se han mostrado satisfechos por este cambio ya que «es una muestra de que somos la segunda fuerza en Fallas», resaltaba el alcalde.

Un año más se mantendrá el formato de concurso, en el que participarán seis pirotecnias y el día de San José disparará la ganadora del concurso del año pasado, Martí.

Los participantes de este año son además de Martí, Coeters Dragón, Camp del Túria, Mediterráneo, Pirotécnica Valenciana y Crespo que han firmado el contrato para la semana fallera.