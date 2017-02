El triunfo del Inter Alzira de rugby le permitirá jugar el 'play-off' de ascenso

En el último partido de liga de rugby, el Inter Alzira se ha impuesto por un concluyente 24 a 0 a los alicantinos del Akra B. El partido se jugó en el campo Juan Palomares de Cullera en una jornada de 'sesión continua' en la que previamente el equipo local Inter Cullera dio buena cuenta del CP Abelles B que llegaba como segundo clasificado y al que se impuso por 49 a 24.

Los chicos de Juani Calabro logran así su tercera victoria consecutiva demostrando que poco a poco se han ido afianzando como conjunto. No les ha resultado fácil en esta liga tan corta que ahora finaliza pero, las últimas victorias les han permitido situarse con cuatro victorias y cuatro derrotas en la tercera posición de la tabla, que les permitirá jugar los 'play- off' de ascenso. Obviamente éste no es el objetivo del club, pero esto les permitirá jugar más partidos para seguir cuajando al grupo de cara a la próxima temporada.

En cuanto al partido, cabe reflejar que aunque el resultado pudiera indicar lo contrario, no fue fácil; el marcador de 13 a 0 al descanso con ensayos de Carlos Selma y Darío Ferrer más un golpe de castigo convertido por Selma, dejaban una segunda parte que parecía incierta.

En la reanudación, otros dos golpes transformados por Selma y un ensayo de Joseph Hughes sentenciaron el marcador final de 24 a 0 en un segundo tiempo en donde probablemente la diferencia estuvo en el nivel mostrado por el banquillo.

Por parte del Inter Alzira RC B jugaron en este encuentro David Ferrer (Vicente Camarena 76'), Javier Vicent (capitán), José Carrasquer (Ricardo Fernández 46'), Catalin Ionut, José Alfonso Garrigós, Luis Dolz (Javier Grau 63'), Andrés Beneyto, Darío Ferrer, Juan Ignacio Calabro (Hector March 40'), Carlos Selma, Abel Benavent (Alexandre Sancasto 47'), Adriá Alonso, Marcèl Gil (Antonio Francés 72'), Álvaro Carmona (Kevin Jaime 57') y Joseph Hughes

Por lo que respecta a otros resultados de equipos Inter: Inter Cullera A 49 CP Les Abelles B 24, S-14: Inter RC 57 CR San Roque 27, S-12: Inter RC 15 Tatami RC 45 y S-10: CAU Valencia 'lobos' 35 Inter RC 0.