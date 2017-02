La cubierta de la piscina será retráctil

Descubrimos los planes de Pedro Aldavero, que diría 'Interviú'. La intención del concejal de Deportes de Xàtiva es someter la piscina de Les Pereres a un 4-8. Es decir, instalarle una cubierta retráctil que permita utilizarla todo el año. Los ocho meses más frescos encapotada y los otros cuatro, descapotada. El problema será climatizarla, tanto por fuera como por dentro, para que los usuarios no se mueran de un resfriado.

De todos modos, nosotros, por la cuenta impositiva que nos trae, continuaremos informando a la corporación sobre las últimas novedades que se produzcan en relación con este tipo de equipamientos tan atractivos como caros de mantener. Aquí va la primera de ellas. El Ayuntamiento de L'Alcora, en la comarca del Alcalatén, ha solicitado ayuda a la Diputación de Castellón para emprender una reforma de la piscina cubierta cuyo coste ascenderá a 254.000 euros. La instalación apenas ha cumplido diez años y entre las mejoras que ha requerido desde entonces figura una del año pasado cuyo importe rozó los 100.000 euros.

El PP de Villarrobledo, por su parte, acusa al Ayuntamiento socialista de haber privatizado encubiertamente la piscina varias horas al día y ocultarlo negando la información que se les solicita sobre su gestión. La corporación de esta localidad albaceteña alega, sin embargo, que con ello se ha reducido un 90 % la lista de espera del servicio de fisioterapia.

Enchufes colgando de farolas. Los báculos instalados en el real de la feria para soportar las guirnaldas luminosas no resuelven las necesidades de conexión eléctrica que tienen los distintos tenderetes que se montan en el paseo a lo largo del año. Y en especial los situados en la parte recayente a la glorieta del patricio José Espejo. El caso es que para paliar esta carencia, a los electricistas correspondientes no se les ocurrió nada mejor que dejar caer desde lo alto de dos de las farolas situadas junto al jardín sendos juegos de enchufes para que los feriantes conectaran las acometidas que precisasen. La solución no puede ser más inadecuada. Pero, ¿qué otra cosa pueden hacer los chispas si se levantó todo el paseo para construir el aparcamiento y no se tuvo la precaución de dotar a lo que, se quiera o no, constituye el recinto ferial setabense de una instalación como dios manda?

Discoteca La Glorieta. La glorieta se ha convertido en una peripatética discoteca las noches de los fines de semana. A una criatura que no tendrá más de 12 o 13 años le trajeron un completo equipo de música portátil, con luces y todo, y cuando no monta una discoteca, conecta el micrófono y se pone a cantar por soleares. El viernes aprovechó el escenario montado en la Alameda para Firall y el Mig Marató y cantó varios fragmentos de canciones flamencas. Lo llamativo es que ni sus padres ni la policía local consideren que no está bien que los niños vayan a esas horas por la calle; tanto menos berreando a micrófono abierto.

Se rozó al tragedia. Un coche resultó dañado pasadas las 21 horas del viernes en la esquina de la calle de la Reina con Baixada de l'Estació al desprenderse una ventana corredera de la finca que forma chaflán y caer encima de un vehículo que circulaba por ese punto. La desgracia podría haber sido mayor si el semáforo no hubiera estado en rojo para los peatones, ya que cayó sobre un paso de cebra muy transitado. La hoja, de cristal antitérmico, se le desprendió a la propietaria del inmueble al abrir para ver qué tiempo hacía.

Deberes de suma importancia. Mejora de la red de agua potable, construcción de una nueva rotonda que atenúe los atascos que se forman en la carretera de La Llosa. Los deberes que se ha propuesto llevar a cabo el alcalde Cerdà antes de 2019 son tan importantes que uno se pregunta por qué se empeña después en gastar el dinero que no tiene en la sección de 'Discos dedicados' o en iniciativas no estrictamente necesarias para el solaz y disfrute de los ciudadanos.

La puesta al día del coso. Por cierto que nada ha dicho la primera autoridad local de esas obras de acondicionamiento que precisaba meses atrás la plaza de toros para la celebración de corridas de toros diurnas, no así para acoger arriesgadas exhibiciones motociclistas o espectáculos de doma ecuestre nocturnos. Y las va a tener que hacer, tanto si se apea del caballo antitaurino sobre el que pasará a la historia, como si no. El reglamento no hace distingos. Y ya se lo saltó, personalmente, dos veces la feria pasada.

Cáceres sí que sabe. Por si se anima a seguir el ejemplo, les contamos que el Ayuntamiento de Cáceres va a hacer las dos cosas que debería hacer sin demora el de Xàtiva. Someter el coso a diversas intervenciones para que esté en perfectas condiciones de revista y, al mismo tiempo, sacar a concurso la gestión. El proyecto extremeño contempla la implantación de medidas de seguridad, la adecuación de la instalación eléctrica y algún que otro arreglo de lo que en el sector del automóvil se llama chapa y pintura. La cuestión es tenerla a punto para la feria de mayo, ya que los plazos legales les impedirán organizar la corrida que tradicionalmente se celebra el día del patrón, San Jorge.

Empedrados artesanos. «Hay otros mundos pero están en este», que diría Paul Éluard. Frente al Jordi Estellés que amenazaba con cambiar el incómodo modelo de adoquinado instalado en la calle de la Corretgeria sin siquiera esperar a amortizarlo y Miguel A. Lorente que asfalta calles del casco antiguo como Sant Pere y l'Àngel, hay ayuntamientos mucho más respetuosos con su tradición urbana. Es el caso del de Loja (Granada), que se limita a arreglar aquellas partes del empedrado que embellece sus calles como lo haría un restaurador. Piedra a piedra, palmo a palmo.

Lo que no es acera es calzada. Vecinos de la calle de la Corretgeria, precisamente, se quejaron meses atrás a la corporación de que la supresión de las aceras y la falta de bolardos en algunos tramos de esta calle permiten a no pocos conductores circular a toda velocidad pegados a las casonas. Con el riesgo de atropellamiento que ello supone. Y hasta hoy. ¿Estarán esperando a levantarla otra vez?

Ideal para Xelo Angulo. El domingo se celebró una visita guiada por un recorrido bautizado como 'Ermitas, cuevas y leyendas de Xàtiva'. LAS PROVINCIAS ha confirmado que entre los participantes no figuraba la concejala de Bienestar Social. Desde el luctuoso temporal de lluvias de enero no puede oír hablar de cuevas sin prorrumpir en ayes. ¿Ay? No se lo gaste, pues, en reformas que en nada mejoran la calidad asistencial y guarde para cuando no haya.