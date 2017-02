El PP de la Font critica que Muñoz reclame ahora las obras

El grupo popular de la Font de la Figuera ha lamentado que el alcalde de la localidad Vicent Muñoz «se acuerde tarde de reclamar lo que no hizo hace siete años». Y es que la portavoz del PP, María José Penadés, ha señalado que las obras de la variante en el municipio sufrieron un retraso durante el gobierno del PSOE y «cuando el ahora alcalde ya pertenecía al gobierno del municipio y tenía la fuerza suficiente para presentar sus exigencias actuales mediante una moción que seguro le habría sido apoyada y aprobado por el entonces equipo de gobierno».

Además, la portavoz ha añadido que «entonces no les preocupaba porque no le sacaban rédito político y no criticaron entonces la supresión». Penadés también ha explicado que el diputado del grupo Popular en la Comisión de Fomento del Congreso ha presentado una Proposición No de Ley en relación a la ejecución de la variante que «debe continuar con su impulso constructivo por parte del Gobierno de Rajoy».

La portavoz del PP ha remarcado que «nuestro grupo en coordinación con el grupo del Congreso trasladan estos problemas donde realmente se deben expresar y defender junto a los problemas de evacuación de aguas pluviales».

Por su parte, el alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, ha recordado que hace siete años, cuando se paralizaron las obras de la N-344, al frente del Ayuntamiento estaba el PP «con Penadés como presidenta local. Si ella tenía tanta influencia podía haber hecho algo para que esto no pasara».

Sobre la Proposición No de Ley, Muñoz ha apuntado que «no tiene mucho valor ya que se debía haber incluido en el presupuesto y son cinco años ya los que gobierna el PP en España» y el retraso en las obras continúa.

Además, «hace unas semanas Penadés nos dijo en un comunicado que debíamos denunciar a Fomento los problemas y ahora critica que lo hagamos, está demostrando que tiene muy poca memoria», ha manifestado el alcalde de la Font. Cabe recordar que esta variante lleva más de cinco años de retraso y sigue sumando numerosos accidentes.