El biólogo acusa de negligencia al Ayuntamiento

Nos vamos superando. El alcalde Cerdà anuncia que va a contratar por el procedimiento de urgencia un costoso estudio sobre el estado en que se encuentran todos y cada uno de los plátanos de la Alameda. Y el biólogo municipal, José Vera, que es quien debería tenerlo hecho desde hace lustros y haber cuidado a los plataneros como lo que son: monumentos vivientes, culpa al Ayuntamiento de no «establecer protocolos de situaciones de emergencia». «En cualquier sitio -Remachó para que no existiera ninguna duda de hacia dónde desviaba la responsabilidad-, en una situación como la del domingo [5], se hubieran cerrado parques y adoptado otras medidas. Aquí parecía que no pasaba nada».

A buenas horas se protegerán. El anuncio de que el Ayuntamiento tramita en estos momentos la declaración de los centenarios plátanos del paseo como patrimonio arbóreo de Xàtiva, hecho público también a raíz del vendaval, se compadece bastante mal con la actuación seguida hasta ahora. Tanto por los técnicos municipales como por las corporaciones presente y pasadas. La ley de Patrimonio Arbóreo Monumental data de 2006. El departamento de Árboles Monumentales de la Diputación llevaba 23 años funcionando cuando se lo cargó el diputado de Medio Ambiente Josep Bort (Compromís) meses atrás. Y de la misma manera que no consta que el Ayuntamiento hubiera movido un papel hasta ahora, LAS PROVINCIAS ha podido confirmar que ni el biólogo ni la corporación pidieron asesoramiento o ayuda sobre cómo cuidarla y protegerla a los especialistas del departamento provincial. Por no hacer no se han cubierto ni las bajas que se han producido en la última década.

Una contrata sin reducción de plantilla. ¿Informes? El concejal Jorge Herrero (PP) ha desvelado que la comisión de Fomento adoptó por unanimidad en septiembre solicitar al técnico municipal un informe sobre el estado en que se encuentran los árboles. Y ahora resulta que el informe lo hará la empresa que resulte ganadora del concurso de gestión integral del arbolado de la ciudad que va a convocar la concejala de Medio Ambiente Pilar Gimeno. ¿Sin que ello suponga una reducción de la plantilla del área de Parques y Jardines? Todo apunta a que sí.

No cumplirán 300 años. En 20 años no se ha hecho absolutamente nada en pro de la salud de estos gigantes. Los parches que se les colocaron para que el agua, la humedad y los hongos no ensancharan las oquedades de sus troncos se desgarraron con el paso del tiempo. Los tensores y las férulas se fueron rompiendo. Y así siguen, colgando de los troncos, como no pocos cables. La botánica asegura que los plátanos de sombra son longevos. Llegan a vivir hasta 300 años. Por lo que los nuestros apenas están llegando a la mayoría de edad. Pero al paso que van bajarán la media.

Hay quien defiende el adoquinado. En Sevilla se ha constituido una asociación para impedir el asfaltado de las calles adoquinadas. Cosa que no hizo nadie en Xàtiva cuando empezaron a cubrir de engrudo los adoquines de Montcada, Sant Francesc, Pi, Alameda y la Reina, que fueron los últimos en ser sepultados bajo una capa de mal gusto. Y así nos luce el pelo. Se hace cargo del Ayuntamiento un tripartito de izquierdas y continúa asfaltando calles del casco antiguo como si nada. «El adoquín de Gerena -ha declarado el presidente de la asociación sevillana Ben Basso- es un pavimento tan singular como lo pueda ser el suelo de teselas de piedra de muchas calles de Portugal». No opinan lo mismo los que han privado a Xàtiva de este lujo artesanal.

Coge el dinero y corre. Los falleros están de enhorabuena. No tanto por el notabilísimo incremento de la cuantía de los premios que otorga el ayuntamiento, un 70% más, como por el momento elegido por el también edil de Fallas y Fiestas Aldavero para comunicárselo: a un mes y medio de las segundas celebraciones josefinas del actual equipo de gobierno. Tarda un poco más en animarse a dorarles la píldora y no huelen el aumento. Les iban a dar 22.000 euros en recompensas sus primas nominales del Pirineo. El porqué es de cajón. Las fallas son esencialmente crítica y la crítica, preferentemente local. Hasta la pasada edición, la diana de todas las chanzas y ocurrencias fueron Rus y los suyos. A partir de este año ya les tocará recibirlas, por lógica, a Cerdà y cía. Y ya lo dice 'Libro del buen amor': «Por las verdades se pierden los amigos». No vamos a especular acerca de cuánto tardará el actual consistorio en encajar mal la 'explicació de la falla', los 'llibrets' y las cabalgatas. Pero que llegará el día en que se arrepentirán de haberles subido la dotación e incluso dejan de ir a las cabalgatas, como hacía Rus, está más que cantado.

Grafitero detenido.Información de interés preferente para la concejala de Cultura de Canals María Celia Ibáñez Belda, promotora del insensato concurso municipal de grafitis. La Guardia Civil de Vinaròs detuvo días atrás a un menor como presunto autor de 4 delitos por daños cometidos en una urbanización del municipio de Sant Jordi. Los signos usados coincidían con los de un grafitero identificado por la policía del Cap i Casal en plena faena que, no contento con ello, publicaba fotos en una red social.

Centro de salud descentrado. La decisión de crear un centro de salud en «la zona del barrio del Carmen» no parece muy meditada. En tal sitio sólo resultará práctico instalar este servicio para los vecinos, unos residentes que merecen eso y mucho más porque estos bloques han estado un poco dejados de la mano de Dios desde su construcción. Pero no podemos olvidar que El Carmen limita al norte con la vía y al Este con el campo de La Murta y más vía. Y tres cuartos de lo mismo sucede con Les Cases Barates.