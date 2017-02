Alzira ahorra 270.000 euros en un año con la nueva gestión de la piscina municipal

Unos 270.000 euros es la cifra que se ha conseguido ahorrar en la piscina municipal de Alzira en el último año. Una importante cantidad debido al cambio de gestión en estas instalaciones públicas en 2016. La municipalización y una detallada revisión de los gastos ha propiciado que este servicio municipal consigan equilibrar los ingresos y los gastos.

De esta forma, se han aumentado un 21% los ingresos al incrementarse el número de usuarios del gimnasio, piscina y actividades que se realizan en estas instalaciones. Además, los gastos se han reducido en un 16% gracias a que al ser una empresa municipal no se debe pagar el IVA y se han fiscalizado todos los conceptos.

«Cada semana se estudian los gastos y se controla los proveedores para conseguir el mayor ahorro. Es un éxito de gestión ya que hemos conseguido mejorar la situación económica y dar un mejor servicio», explica la concejala de Deportes, Aida Ginestar, que se ha hecho cargo de la gestión de la instalación.

Las tarifas se han mantenido este último año y se han aumentado las bonificaciones sociales, como las destinadas a los mayores con programas como 'climateri' que ahora realiza de forma directa la piscina municipal.

En los últimos años la gran oferta de servicios deportivos en la comarca provocó que la piscina de Alzira viera reducir su número de usuarios y, por tanto, su viabilidad económica. En estos momentos, las instalaciones públicas han conseguido mantenerse y conseguir que los vecinos vuelvan a practicar deporte en ellas.

«Hemos hecho más publicidad que antes para atraer a la gente y además hay nuevas actividades. Para el próximo ejercicio estamos valorando introducir algunas más como Crossfit, que tienen una gran demanda», añade la edil de Deportes.

Cabe recordar que las piscinas municipales de Alzira se encontraban hace dos años en una situación económica complicada debido al déficit importante en su presupuesto. En 2015, la instalación tuvo que recibir una inversión del Ayuntamiento de más de 200.000 euros para poder continuar con su servicios y se puso en marcha un plan de viabilidad.

Esta situación provocó que con la entrada del nuevo gobierno municipal se decidiera municipalizar la empresa para asumir el servicio y mantener el personal ya que estaba en riesgo su continuidad.

«El objetivo era no cerrar la piscina ya que prima mantener este servicio por lo que supone para los vecinos de Alzira. Además, no podíamos despedir a los trabajadores y teníamos que mejorar la gestión, como así ha sido», comenta Aida Ginestar.

Además de buscar ahorrar al máximo en gastos y aumentar el número de ingresos, durante el último año la concejalía de Deportes ha realizado diferentes inversiones para mejorar las instalaciones.

En la piscina descubierta se han invertido unos 50.000 euros para reparar los vasos que presentaban fugas. También se han invertido unos 25.000 euros en la sustitución de filtros de la piscina cubierta ya que no se habían cambiado desde que se puso en marcha.

«Hemos dado prioridad a la inversión para mantener el agua limpia y que los usuarios tengan unas instalaciones en condiciones», destaca la responsable del área, Aida Ginestar.

Tras conseguir equilibrar casi los gastos e ingresos, el déficit no supera este año los 20.000 euros, los próximos retos son seguir manteniendo el nivel de los servicios y aumentarlos para conseguir que sean más los vecinos que disfruten de las instalaciones municipales.

Mejora de instalaciones

La concejalía de Deportes de Alzira se marcó como objetivo al principio de su andadura aumentar las subvenciones de las entidades deportivas, que se han incrementado en los presupuestos, «y triplicado a los equipos femeninos», subraya la edil.

Otra de las máximas ha sido mejorar las instalaciones de la ciudad que son antiguas y necesitaban una importante inversión para su mantenimiento. De esta forma, en los últimos meses se ha pintado la fachada del polideportivo Fontana Mogort y del Palau d'Esports, además de instalar rampas para facilitar la accesibilidad, así como acondicionar las instalaciones.

Pero también han surgido nuevas metas. «La creación de un campo de césped artificial en Tulell no estaba entre mis prioridades, pero he comprobado que las escuelas de fútbol no tienen espacio para entrenar por lo que es necesario», explica Aida Ginestar ante este nuevo proyecto.

Esta actuación no será la única que se realizará en el polideportivo Jorge Martínez 'Aspar' que se encuentra inacabado. La concejala de Deportes manifiesta que también se plantarán árboles en la pista de cross para crear sombra y que los corredores disfruten más de esta pista.