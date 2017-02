Xàtiva no estuvo en la agenda de Garzón

El acto en memoria de las víctimas del bombardeo de la estación de Xàtiva no estuvo nunca en la agenda del exjuez Baltasar Garzón, ni en la de los presidentes de la Generalidad y de la Diputación de Valencia, según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes municipales. La corporación trató de averiguar la intención del jurista jienense de cara a la efeméride y en su fundación se le comunicó que ni estaba ni estuvo jamás en el calendario de actividades previstas por el exmagistrado del Juzgado Central de Instrucción desplazarse a Xàtiva con este motivo. Idéntica respuesta obtuvieron del Palacio de la Generalidad y del de la Batlia, sede de la corporación provincial. Confirmación que no devuelve a la casilla de salida a los protagonistas de la protesta por la presencia de Garzón en la plaza de carruajes de la estación setabense ya que el que no ha enseñado un plumero ha enseñado dos.

Demasiado artística para el Cdj. El Consell de la Joventut, por su parte, también podría haberse ahorrado su por lo demás razonado y prudente cuarto de espadas en el debate. Porque la pega de este tipo de eventos no suele ser el estilo y el carácter que se le imprime a la celebración sino el quién. Quién carga con la tarea de organizarla a costa de su tiempo y por tanto de su dinero. ¿Quién reivindicará la memoria del taquígrafo Martí cuando la Asociación Taquigráfica Española desaparezca? Pues esto lo mismo. ¿Vicent Gimeno se ha echado esta cruz a la espalda? Déjenle que la lleve hasta el Gólgota. Ahora el problema será, como ha venido a decir el CdJ, que las últimas ediciones pecan de excesivamente artísticas e intervienen en ellas demasiadas personas. Nos ha fastidiado. Como que son una producción de Cecil B. Gimeno. Relájense y gocen, absténganse o encadénense ante la Delegación del Gobierno en Cataluña (si de lo que se trata es de quedar como los más catalanistas al sur del Senia). Pero no se inventen películas, que a eso el alma, corazón y vida de Los Panchos, digo de RdX, les gana.

Tercer cambio de Blanquer. El peluquero Rafael Blanquer, que inicialmente abrió casa en Abu Masaifa, 6, entre el Bar Bañero y Casa Jesús, y después se trasladó Dos Molins, 5, al lado de la desparecida tienda de ropa infantil Bambinos -de hecho compartían número de calle- ha recalado finalmente en un estupendo bajo, mucho más grande, situado justamente enfrente, al lado de la multitienda Imagen y Sonido.

Se descubrió el misterio. La carnicería Alicia ha cedido la vez a una sucursal de la franquicia Gourmet Jiennense. Una SL de Jaén, como su propio nombre indica, que comercializa productos naturales de muy distinta procedencia. Desde los propios de esta parte de Andalucía, como las aceitunas y el aceite, hasta el caviar, pasando por las conservas, los embutidos y los quesos.

EU: familia que pasea unida... Quienes pensaban, en su ignorancia, que la izquierda era contraria la célula base de la sociedad se equivocaban de medio a medio o habían leído torcidamente 'El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado', de Federico Engels. Esquerra Unida lo demostró el sábado organizando una de sus ya populares visitas guiadas bajo el lema 'Xàtiva, en familia'. El precioso cartel que la anunciaba habría hecho las delicias de la extinta revista 'La familia cristiana'. Imagínenselo si no lo han visto. Una estampa a plumilla y acuarelas de la plaza del Mercado, por cierto que sin bolardos - ¿Un puntapié al otro socio de gobierno?-, en la que un padre llama la atención de su mujer y sus dos hijos, dibujados en vivos colores, señalando en dirección a la calle de Matilde Ridocci. Sorprendente de verdad.

Una piscina como un invernadero. El alcalde de Suances (Cantabria) debe ser igual de cabezota que Pedro Aldavero. Se empeñó en cubrir y climatizar la piscina municipal y hasta que no obtuvo la mayoría absoluta y le dobló el brazo al Consorcio de Infraestructuras Deportivas no paró. El 80% de los 700.000 euros que cuesta la obra, sin contar los vestuarios y la adecuación del entorno, los pondrá el Gobierno regional. Pero el resultado no será «una señora piscina», como ambicionaba el regidor, sino «un invernadero», al decir obviamente malicioso de los portavoces de la oposición. De la guerra que dan este tipo de instalaciones podría informar al Ayuntamiento de Xàtiva el de Badajoz. El 3 de diciembre cerró la pileta de La Granadilla y no la volvió a abrir hasta ayer, un mes después de lo previsto en la reforma.

Nichos caseros. Como se las ingeniaron a la hora de repartir las delegaciones para que no se sepa a qué concejal le ha tocado Cementerios se lo diremos «a quien corresponda»: La próxima vez que el camposanto xativino necesite una ampliación de inmuebles no adjudiquen las obras por concurso, que luego no caben los ataúdes y es un lío. Hagan como en Tobarra. En esta localidad de Albacete también sacaron a licitación en 2015 la construcción de 24 nichos. Pero este año le van a encargar la edificación de otros 36 a dos parados mayores de 55 años, y 'matarán' dos pájaros de un tiro, valga la macabra redundancia.

Compromís se contradice en Sanidad. Nada que objetar a la señalización de una nueva ruta pedestre por el casco histórico y la acrópolis setabitana llevada a cabo por la delegación municipal de Sanidad con el patrocinio de DKV Salud Seguros Médicos. Como dice la titular de este departamento, Cristina Suñer el itinerario de 3,9 kilómetros se ajusta a las recomendaciones de la OMS, difunde hábitos de vida saludable y revaloriza el patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad. Ayudará, tal como aseguró la portavoz de Compromís en el consistorio, a «reducir la factura sanitaria gracias a la mejora de los hábitos» del vecindario. Y al contribuyente no le costarán dinero las señales salvo que tropiece distraídamente con ellas, cosa que no hay que descartar. El pero viene por el lado ideológico. DKV gestiona, en compañía de Ribera Salud, el hospital de Dénia, una de las concesiones públicas que pretende rescatar el Consell formado por PSOE y Compromís, con el apoyo desde la banda de Podemos. ¿No resulta por ende un tanto contradictorio aclamarse a una de estas empresas ¡privadas! para estos menesteres, dándole oportunidad de rehabilitarse por un lado de los inconvenientes que se les adjudican por otro?