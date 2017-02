El vendaval sacude el ayuntamiento

La gigantesca rama que aplastó el domingo a una furgoneta que permanecía estacionada y dañó muy seriamente a un coche que pasaba en ese momento por la avenida de Selgas obligará al Ayuntamiento de Xàtiva a realizar algo más que una somera revisión del estado en que se encuentran los plataneros de la Alameda. No lejos de allí se quebró otra rama de grueso calibre que también podría haber causado alguna desgracia de no quedarse enredada en el ramaje. Y aún no se habían cumplido dos semanas del desplome, a las 18:45 del día 22 de enero, de un leño tan grande como un árbol que se llevó por delante las guirnaldas de Navidad y abatió dos báculos de la iluminación ferial sin que nadie resultara lastimado porque ese día también cerrado al tránsito estaba ese segmento del paseo.

Aguantar 84 km/h con 120 años. Cierto es que se registraron rachas de hasta 84 km/h en el observatorio que Rafael Jordà tiene en el entorno de la plaza de la Bassa; diez menos en los de MeteoXàtiva y en el que J. Domènech Prats posee en las inmediaciones de la plaza de toros. Pero una cosa es evidente. Los plátanos de la Alameda no tienen la edad de los pinos que cayeron en Bixquert ni el tamaño del árbol que fue arrancado por el vendaval en el paseo del Ferrocarril. La media de edad de los 450 árboles calificados como monumentales que existen en Xàtiva es de 120 años. No ha habido apenas reposición de ejemplares ni en consecuencia reposición del parque. Árbol que muere, alcorque que se queda vacío o con un tocón. A este paso, las generaciones venideras tendrán que hacer en verano lo que las últimas tres al llegar a la altura de Correos o de la Casa de la Ciutat: cambiarse de acera para protegerse de la solana.

Xàtiva mira a Gimeno y Vera. El conductor del coche de alta gama al que le cayó medio árbol encima cuando circulaba por el lugar del accidente lo tenía claro: «Cortarlos no los deben cortar -declaró a LAS PROVINCIAS momentos después del percance-, pero algo van a tener que hacer o un día habrá una desgracia. Hace unas semanas cayó un 'cimal' como éste frente al Ayuntamiento, hoy aquí. A estos árboles les pasa algo».

Y tanto que les pasa. Y si la concejala de Parques y Jardines Pilar Gimeno y el biólogo municipal José Vera no se atreven o no saben qué paso dar en esta acuciante cuestión, alguien lo tendrá que dar por ellos. Los camaradas de la señora Gimeno acaban de mandar al paro al responsable del departamento de Árboles Monumentales de la Diputación de Valencia Bernabé Moya, toda una autoridad internacional en esta materia. No encontrarán a nadie mejor que él en el mundo para que les aconseje al respecto.

La tempestad duró apenas unos minutos. Pero antes de que cayeran unas gotas y empaparan el suelo, el viento, que procedía de poniente con recorridos de 200,36 km, levantó una tremenda polvareda y causó estragos entre los elementos más expuestos a sus embates. La racha más fuerte la registró el observatorio de MeteoXàtiva -los otros dos no aportan este dato-, a las 10:53 de la mañana. Con los 0,8 litros caídos en ese momento son ya 129,2 los acumulados en Xàtiva en lo que va de año. Cifra que representa el 24,6º de la media anual, situada en los 524,7. Una precipitación media que a menudo se equilibra de un ejercicio para otro. El 28,1% de más que llovió en 2016 (672 l/m2) por el 22% de menos que cayó en 2015. Con unos datos globales que encima resultan engañosos porque, por ejemplo, 106,4 de los litros caídos el año pasado lo hicieron el 19 de diciembre.

El peligro se cernió sobre el rally. Muy sensato no fue el responsable de la organización del rally humorístico que decidió concentrar a todos los participantes, con sus correspondientes vehículos, en la Alameda de Jaime I hasta que amainara el temporal de lluvia y viento que se desató en plena celebración. El paseo era donde más chuzos arbóreos caían abatidos por la fuerza de los elementos. Por suerte para los contendientes en la justa automovilística, las ramas que se quebraron en ese tramo fueron de menor grosor porque de lo contrario a estas horas estaríamos lamentado desgracias económicas, por lo menos.

Amor Amorós visita Granada. Mª Amor Amorós; su marido, José, y su hija Meritxell pasaron el fin de semana en Granada. La concejala de Educación volvió a ser tía días atrás, y no madre como por error deslizamos en una entrega anterior, pues fue su hermana Montse la que dio a luz a un chavalín que se llamará Bernat. Ni que decir tiene que tanto el padre, Pedro, como los abuelos, José Amorós y Mª Amparo Giménez, expresidenta de la Asociación de Amas de Casa de Xàtiva, y el resto de la familia están encantados con el recién nacido.

Cucó se anima a dar el salto. La noticia comercial de la semana es, sin lugar a dudas, el traslado, largamente esperado, de Cucó a las espaciosas dependencias que ha estado reformando durante meses en la calle de la Reina, 52. Jueves, viernes y sábado rebajó un 70 % el precio de las existencias que le quedaban en Cucó Bebés, la antigua tienda de La Mona, y echó el cierre definitivo de su presencia en Botigues, 28. El afrancesado Cucó Bebés ha muerto. ¡Viva el anglófilo Cucó Kids!

Silencio eclesial. «Arrancada de rossí, parada de burro». Coincidiendo con la incorporación del 'socarrat' Joaquín Núñez Morant y de los padres Juan Ntirampeba y Renovado Manarigo, procedentes ambos de Gitega, en Burundi, a la parroquia de Santa María se produjo una reactivación de la comunicación de la Iglesia con los fieles que se ha vuelto a detener en seco. El órgano de expresión de la Iglesia Colegial Basílica no ha publicado un solo dato nuevo desde el 22 de octubre en que anunció las jornadas y exposiciones sobre el patrimonio histórico-artístico de la parroquia. Ese mismo mes enmudeció el de la Merced y Santa Tecla. Y de octubre asimismo data el último número de 'Esglèsia en Xàtiva', el 'Butlletí de les parròquies de Xàtiva' que había de suplir esta carencia informativa. La Hermandad de Cofradías de la Semana Santa Setabense, por lo menos, dio fe de vida recientemente al anunciar la conferencia que el director de Alpha España José Alberto Barrera pronunció el pasado día 16 de enero.