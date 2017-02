El CD Olímpic suma y sigue imparable y es más líder

Indiscutible la supremacía del CD Olímpic de Xàtiva en el grupo sexto de Tercera División en las 26 jornadas disputadas hasta el momento.

La visita que el conjunto de la capital de la Costera rendía al campo de Orriols podía hacer pensar que su imbatibilidad corría cierto peligro en este encuentro frente al Torre Levante, pero nada más lejos de la realidad. El equipo de Xàtiva mostró desde el primer momento que sus armas pueden derrotar a cualquier rival en el campo de batalla que se presente. Así, a los 17 minutos del primer tiempo ya había un claro vencedor de la batalla de Orriols con dos tantos de Marc Cosme y Víctor Banegas que dejaban muy mermados de recursos al bando local.

A toque de trompeta la heroica le tocaba realizar al equipo local de Raúl Pérez para poder contrarrestar el potencial de su enemigo, pero las huestes de Jero López cuentan con los tres factores necesarios para doblegar a cualquier rival, una defensa de hierro, excelente orden táctico y una delantera que muerde, por lo que los intentos del Torre Levante fueron todos vanos.

Fue iniciarse el segundo asalto al encuentro y de nuevo las tropas de del conjunto xativí tomaron el mando en la batalla con un nuevo gol de Jandro que dejaba sentenciado el choque con el 0-3, a partir de ese momento los de la Costera dejaron que el encuentro transcurriera según sus intereses, un gol de Víctor García cumplía con el honor de los locales, que espoleados por el tanto marcado quisieron sacar más provecho, pero los de Jero López no se inquietaron por ello y terminaron llevando el partido a su conveniencia para sumar un triunfo más y seguir como líder imbatido.

La próxima jornada el CD Olímpic de Xàtiva recibirá en su campo Murta al Elche Ilicitano y en estos momentos son ocho puntos los que separan al líder de su perseguidor, el Villareal C.

En el Luis Suñer Picó de Alzira el conjunto local de la capital de la Ribera Alta no pudo doblegar al Novelda CF en el encuentro que ambas formaciones disputaron ya que finalizó el partido con empate a cero goles. Con la lógica por delante de si no puedo ganar por lo menos no perder, ambas formaciones saltaron al bien cuidado césped del estadio alcireño que reunió a cerca de cuatro cientos espectadores.

Los locales de Dani Ponz estaban obligados a poner más leña en el fuego que sus rivales y así lo hicieron desde el principio dominando más tiempo el balón y buscando la portería visitante, aunque con poco acierto. Por contra, el conjunto de Novelda tenía bien aprendida la lección y se privó de cualquier alegría que pudiera beneficiar a los de Dani Ponz, por lo que su peligro ante la portería de Vicente Dolz fue prácticamente nulo.

Un par de ocasiones para los dos goleadores del Alzira, Luis García y Mauro Melo pudieron cambiar la dinámica del partido, también tuvo una buena ocasión el Novelda en el que el balón salió muy cerca de la portería de Dolz, pero al final privó más el mantener el partido sin sobresaltos que el duelo a pecho abierto para buscar los tres puntos.

Este resultado saca a la UD Alzira de los puestos de promoción de ascenso en benefició del Ontinyent CF que logró la victoria en el feudo del Muro por 1-2, tras remontar el gol inicial del conjunto alicantino que se adelantó al transformar un penalti Jero en el minuto 44. La reacción del equipo de la Vall d'Albaida en la segunda parte del encuentro fue muy positiva y con goles de Rafeta en el minuto 56 y Francesc en el minuto 83 sumaron los tres puntos en juego y su retorno entre las cuatro plazas de privilegio de la clasificación después de varias jornadas fuera de esta zona privilegiada.

La próxima jornada el renovado estadio de El Clariano acogerá un gran partido de fútbol en el que se medirán el Ontinyent CF y la UD Alzira, tres puntos en juego muy importantes para las aspiraciones de los dos clubes de estar en la fase de ascenso a Segunda B.

En el grupo tercero de Preferente la UE l'Alcúdia ratificó su condición de líder del grupo venciendo en Dénia 0-1 y demostrando el por qué de su clasificación. El Atzeneta se impuso 4-1 al Pego, el Canals perdió con la UD Benigànim 1-3 y los de la Vall siguen su lucha por los puestos de ascenso, el Llosa y el Tavernes empataron a 1-1, el Portuarios no pudo con el Carcaixent y el resultado final fue de 0-0.

La UD Castellonense por fin dio una a derechas y venció 1-0 al Contestano, mientras que la UE Gandia goleó al Atlètic d'Alginet 4-1 que no consigue alejarse de los puestos peligrosos, mientras que los de la Safor siguen la estela de l'Alcúdia, el Xàbia se impuso 1-0 a la UD Oliva y el Alcoyano B dio la sorpresa al vencer al Calpe por 1-0