Xàtiva incorpora 4,4 millones de euros al actual presupuesto de créditos de 2016

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xàtiva aprobará el próximo lunes una modificación del presupuesto de 2017 con la incorporación de créditos procedentes del ejercicio 2016 y anteriores. En total, se incorporarán 4.450.424 euros, de los que la mayor parte irán a parar al capítulo de inversiones, 2.261.287 euros.

Otra partida que se incrementaconsiderablemente es la de gasto corriente, con 1.504.519 euros para atender compromisos generados en 2016 pero que el trámite administrativo traslada al ejercicio 2017. También se sumarán remuneraciones pendientes de pago y Seguridad Social por 174.518 euros.

El concejal de Hacienda, Ignacio Reig explica que esta incorporación de créditos se sitúa dentro de la normalidad presupuestaria y que el crédito disponible adicional para posibles inversiones se sitúa en poco más de 1,2 millones de euros. «Vamos a incrementar muchas partidas para poder atender compromisos de 2016 y que les permitirá no consumir crédito del ejercicio actual, pero el presupuesto sigue siendo una norma de obligado cumplimiento y que no debemos embarcarnos en iniciativas que no están respaldadas por el presupuesto inicial».

El último arqueo de caja de 2016 revelaba unas existencias de tesorería de 5,1 millones de euros, lo que permite al Ayuntamiento una holgada liquidez y un cómodo cumplimiento de la Ley de Morosidad. En pocos días se cerrará la liquidación del presupuesto de 2016 pero, según Reig, las estimaciones son positivas y podrá cerrarse el ejercicio con un leve superávit.

Por otra parte, el anunciado Fondo de Cooperación Municipal aportará 462.000 euros al Ayuntamiento de Xàtiva.