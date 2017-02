Onda ilumina a mejor precio que Xàtiva

El Ayuntamiento de Onda ha acordado sustituir los focos de la iluminación led de su castillo por lámparas y proyectores led. Al producirse esta decisión con un mes y medio de retraso respecto a la inauguración de la iluminación de la fortaleza a Xàtiva permite, mal que bien, cotejar precios y hacerse una idea, por más que la comparación no pueda ser exacta, de qué consistorio ha negociado mejor. Sustituir los 90 proyectores existentes le costará al municipio de La Plana Baixa 20.570 euros, casi la mitad de lo que le costará al de Xàtiva -50.000 euros procedentes de una subvención finalista de la Diputación- reponer 142, de los cuales sólo 59 iluminan el monumento, los otros 83 se han colocado en las farolas de la carretera de acceso. Añádase que de la información suministrada por la concejala de Turismo Mariola Sanchis se deduce que no hubo extras: No fue necesario «intervenir en la instalación eléctrica» ni «modificar las secciones del cableado. Tan sólo se han reparado aquellos puntos donde la instalación se encontraba en mal estado». Y se comprenderá, por ejemplo, por qué Onda ha asegurado que la sustitución le permitirá ahorrar cerca de un 40% del recibo, que en la actualidad es de 12.781 euros anuales. Y Sanchis únicamente aludió en términos vagos al «ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2».

De oca a oca. De Fitur a 080 BCN Fashion. O lo que es lo mismo: a la antigua Pasarela Gaudí. Allá que se fue el alcalde de Xàtiva a encontrarse con algunas de las integrantes del sector moderno del PSPV. Una auténtica corriente, pero de aire. Una especie de buñuelo de viento orgánico en torno al cual se agrupan algunas de las señoras que aparecen en la foto acompañando al diseñador setabense Miquel Suay: Leire Pajín, la concejal del Ayuntamiento de Valencia Sandra Gómez y la alcaldesa de Gandia Diana Morant. Triunfar en cambio triunfó el modisto, que este año, una vez más, cautivó a los especialistas de la moda catalana.

Menudo autorretrato. El escritor Toni Cucarella y el cantante Feliu Ventura se han retratado. Eso de negarse con buena cosa de trompetería a acudir al acto en recuerdo de las víctimas del bombardeo de la estación porque el invitado a pronunciar el parlamento es el exjuez Garzón y éste se negó a investigar una denuncia de torturas sufridas por unos pobres terroristas de Terra Lliure es un 'selfie' y no lo que se hacen los que suspiran por salir en la foto. Ante el mercado natural de sus productos, destinatario único de este impresentable gesto, habrán quedado muy monos. Pero ante el resto de la humanidad han quedado como Cagancho en Almagro. Igual será una historia falsa relacionada con unos individuos acusados de pertenencia a banda armada en 1995, no en la siniestra dictadura, que 145 muertos y más de 200 heridos, muchos de ellos paisanos de estos artistas. Si por lo menos se opusieran a cualquier relación de Garzón con la efeméride por los patrocinios que solicitaba al Banco Santander y a otras empresas del Ibex para sus cursos estaría justificado. Pero, no. Sacan pecho ante los simpatizantes de Terra Lliure por un bulo cuyo desmentido figura en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la 65 del 2 de noviembre de 2004.

Termómetro comercial estable. Mientras unos enseñan el plumero otros se desviven por salir adelante. Keys Corner, la tienda de llaves que funcionó durante un tiempo en el número 3 de la calle de la Reina, se ha convertido en Llepolies Xàtiva. Y en Gregorio Molina, 12, ha abierto una tienda que recogerá a parte de los clientes que se quedaron sin servicio al cerrar Keys Corner, pues se trata de una cerrajería y algo más: Fina, reparación de calzados y artículos de piel y reproducción de llaves.

Los elementos se alían contra Aldavero. Las piscinas continúan dando disgustos a los ayuntamientos que las construyen, señor Pedro Aldavero, concejal de Deportes. Unas de las víctimas de las últimas nevadas ha sido la piscina cubierta de Castellfort (Castellón), cuyo techo retráctil se desplomó por culpa de la nieve. Betxí ha presentado como un logro las obras, por valor de 21.000 euros que le van a permitir ahorrar 263.000 litros de agua al reducir la profundidad de la pileta de los 3,60 metros en su punto máximo a poco más de 1,90. No haberla construido tan profunda. Cinco años llevan gastándose dinero en la dichosa piscina. En Torredembarra (Tarragona) se los van a tener que gasta, pero por culpa de los vándalos que entraron por la noche a darse un bañito y dañaron las dependencias.